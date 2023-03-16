Государственный язык Молдовы переименуют в румынский 2 16.03.2023, 19:15

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В декларации о независимости Молдавии государственным языком назван румынский.

Парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Во втором чтении «за» проголосовали 58 депутатов из 101, сообщил спикер Игорь Гросу.

Согласно поправке, словосочетание «молдавский язык» во всех законодательных актах заменяется на «румынский язык». Это же касается слов «государственный», «официальный» и «родной» язык. Из Конституции исключили текст «функционирующий на основе латинской графики», который признан устаревшим.

Инициатором законопроекта выступила правящая партия «Действие и солидарность», у которой 63 мандата в парламенте. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов был против. 2 марта документ одобрили в первом чтении, при этом голосование сопровождалось скандалом. Оппозиционные депутаты принесли плакаты с призывом к референдуму и досрочным парламентским выборам, протест закончился дракой.

В декларации о независимости Молдавии государственным языком назван румынский. На основании этого в 2013 году Конституционный суд посчитал, что так и должно быть официально, хотя, согласно Конституции, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы — такой его вариант аналогичен румынскому. При этом школах и университетах республики преподается румынский язык, молдавскому на основе кириллицы обучаются только в непризнанном Приднестровье.

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