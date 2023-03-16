США направляют флот супертанкеров для перевозки нефти в Европу

США направляют флот супертанкеров для перевозки нефти в Европу1
- 16.03.2023, 19:50
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В этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти.
В этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти все больше полагаясь на крупные танкеры.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это происходит потому, что санкции в отношении российской нефти меняют глобальные торговые пути. Суда, перевозящие до 1,84 млн баррелей в день, должны прибыть из Персидского залива в марте.
«Между тем, суда меньшего размера становятся все более дорогими, поскольку для перевозки российской нефти в Азию заказывается все больше судов», - говорится в материале.
Bloomberg считает, что торговый бум является еще одним побочным продуктом войны России с Украиной и санкций, которые Запад в ответ на это наложил на РФ. Агентство считает, что сделает флот менее эффективным, тем самым сократив общее количество танкеров, перевозящих около 40% мировой нефти.
«В общей сложности 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из залива США в этом месяце. Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, а Suezmax - около 1 миллиона», – пояснили в Bloomberg.