Starlink запустила межконтинентальный роуминг 1 16.03.2023, 20:02

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Сколько он стоит.

Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира. Об этом сообщила Starlink в Twitter.

В объявлении SpaceX говорится, что эта опция предназначена для людей, «путешествующих к местам, где связь была ненадежной или полностью недоступной». Глобальный роуминг обойдется вам в $200 в месяц вместо $150 в месяц, которые стоит его региональный аналог – Starlink для трейлеров.

Кроме того, глобальный роуминг доступен только с портативным оборудованием стоимостью $599. Но его нельзя использовать при движении. Если вы хотите иметь возможность использовать Starlink в транспортном средстве, которое находится в движении, вам придется приобрести плоский высокопроизводительный терминал за $2,500. Также, если вы используете Starlink в другой стране более двух месяцев, вам может потребоваться полностью изменить свой зарегистрированный адрес.

До этого компания сообщила, что услуги глобального роуминга «зависят от регуляторных разрешений», поскольку у нее все еще нет полномочий предоставлять интернет-подключение в некоторых странах, например, в Индии. Starlink также заявил, что вы можете ощущать «короткие периоды плохой связи или вообще ее отсутствие», пока компания работает над расширением своей спутниковой сети для большего покрытия.

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