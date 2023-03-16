Беларусь теперь тратит на закупку нового оружия больше, чем зарабатывает на его экспорте 16.03.2023, 20:06

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Детали нового отчета аналитиков.

В начале этой недели Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал новый отчет «Тенденции в области международных поставок оружия — 2022». Документ описывает изменения на глобальном рынке вооружений на «длинной дистанции», то есть оперирует даже не годами, а пятилетиями. SIPRI — это международный аналитический центр, основанный в 1966 году и занимающийся изучением конфликтов, вооружений и вопросов контроля над ними. На данные из его исследований ссылаются авторитетные организации — например, ООН. «Зеркало» посмотрело, что интересного отчет аналитиков рассказывает о Беларуси и ее соседях.

Место Беларуси в глобальной торговле оружием

По данным SIPRI, в последние пять лет Беларусь перестала быть «чистым экспортером» оружия (то есть страной, продающей больше оружия, чем покупающей). Теперь торговля этой продукцией не увеличивает ВВП Беларуси, а уменьшает его. То есть из «двигателя» экономики превращается в ее балласт.

В 2018–2022 годах Беларусь была двадцатым в мире экспортером оружия с долей рынка в 0,3%. Результат не самый блестящий — в предыдущей пятилетке (2013–2017) страна контролировала 0,5% мирового рынка оружия. За пять последних лет доля белорусского военного экспорта сократилась на 37%.

Главные покупатели белорусского вооружения в последние пять лет — это Сербия (33%), Вьетнам (25%) и Уганда (14%). При этом Вьетнам и Сербия входят в число 40 самых крупных импортеров оружия в мире (27 и 37 места соответственно). Для обеих этих стран Беларусь — третий по важности экспортер вооружений, обеспечивающий 10% закупок для Ханоя и 20% для Белграда.

В 2013–2017 годах Беларусь продавала больше оружия, чем покупала, но за последние пять лет ситуация изменилась на противоположную. В 2018–2022 годах белорусский импорт вооружений составлял 0,6% от мирового объема торговли против 0,3% в 2013–2017 годах. Напомним, за последнюю пятилетку страна заняла 0,3% рынка среди экспортеров — выходит, что за последние пять лет выручка от торговли оружием была меньшей, чем затраты на приобретение иностранных образцов. Так проявились издержки гонки вооружений, в которую Беларусь ввязалась по воле своего нынешнего политического руководства.

Если экспортируется белорусское оружие в самые разные страны, то с импортом все заметно проще. Почти 100% приобретенного нашей страной за границей оружия приходится на Россию. За последние пять лет только 0,1% белорусского оружейного импорта пришлось на Китай. Интересно и то, что Беларусь осталась одним из последних рынков сбыта российского оружия в Европе. Хотя этот континент почти в 1,5 раза нарастил закупки оружия, 56% пришлось на американское оружие. России досталось лишь 5,8% европейского рынка, главные покупатели вооружений из РФ — Беларусь и Сербия.

Влияние российско-украинской войны

Мировой рынок оружия заметно изменился под влиянием полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось в феврале прошлого года. В первую очередь это коснулось страны, которая стала жертвой агрессии.

Если в 2013–2017 годах Украина закупала иностранного оружия менее чем на 0,05% от общемирового объема военного импорта, то в 2018–2022 среднегодовой показатель достиг 2% — то есть доля выросла более чем в 40 раз. Причем в годовом разрезе этот рост должен выглядеть еще более впечатляющим. Отчет SIPRI не содержит точных данных с разбивкой по годам, но указывает, что в 2022 году Украина благодаря иностранной помощи смогла выйти на третье место в мире по импорту вооружения, пропустив вперед только Катар и Индию. А доля этих стран в расходах на иностранное оружие за последние пять лет составила 6,4% и 11% соответственно.

Развязанная Россией война изменила наметившуюся было тенденцию по снижению военных расходов. В целом по миру этот тренд все еще заметен — за пятилетний период глобальный рынок оружия «ужался» на 5%. Африка в этот период покупала на 40% оружия меньше, чем в предыдущие пять лет, обе Америки — на 21%. Но Европа, в которой впервые за почти 80 лет идет большая межгосударственная война, нарастила военный импорт на 47%.

Значительная часть этого роста приходится как раз на долю Украины, но и другие европейские страны стремятся обезопасить себя, импортируя вооружение. Особенно это видно на примере государств, имеющих общие границы с Россией. Норвежские закупки иностранного оружия увеличились примерно в четыре раза — с 0,5 до 2% их общемирового объема, польские — почти в два раза (с 0,5 до 0,9%). Данных по странам Балтии в отчете нет — в документе приводятся лишь 40 крупнейших импортеров и экспортеров. Впрочем, и более удаленные от нынешнего театра боевых действий европейские страны наращивают поставки вооружений из-за рубежа. Среднегодовые расходы Великобритании по этой статье выросли с 1,7 до 2,3% объема мировой торговли, а Нидерландов — с 0,4 до 1,9%.

Еще один регион, в котором расходы на закупку заграничного оружия в 2018–2022 годах росли, а не снижались, — Восточная Азия. Расположенные здесь страны не могут игнорировать угрозы со стороны КНДР и Китая и заметно наращивают импорт вооружения. Южная Корея увеличила свою долю импорта с 2,2 до 3,7% мирового объема, а Япония — с 1,2 до 3,5% за последние пять лет. Заметно (с 3,6 до 4,7%) выросла доля в импорте вооружений и у Австралии, которая тоже обеспокоена китайской угрозой. Доля самой КНР тоже увеличилась — с 4,2 до 4,6%.

Общая картина

На протяжении как минимум последних тридцати лет США и Россия остаются крупнейшими экспортерами вооружений в мире, причем США всегда занимают первое место, а Россия — второе. Но разрыв между ними за это время значительно увеличился. В последние пять лет США нарастили свой экспорт на 14%, а продажи российского оружия уменьшились почти на треть. В то же время занимающая третье место Франция все ближе и ближе подбирается к России — в этот же период ее экспорт оружия вырос почти в полтора раза. Сейчас тройка лидеров выглядит так:

1. США — 40% мирового экспорта вооружений в 2018–2022 годах (основные покупатели — Саудовская Аравия, Япония, Австралия);

2. Россия — 16% (Индия, Китай, Египет);

3. Франция — 11% (Индия, Катар, Египет).

Эксперты SIPRI предполагают, что из-за вторжения в Украину российский экспорт уменьшится еще больше. Оружие будет нужно самой РФ для своей армии, а внешний спрос на него продолжит сокращаться из-за международных санкций и давления, которое оказывают США и их союзники. Вполне возможно, что в ближайшие годы Франция сможет обогнать Россию и станет вторым экспортером вооружений в мире.

Успех Франции особенно впечатляет на фоне стран, занимающих четвертое и пятое места — Китая и Германии. Их военный экспорт сократился на 23% и 35%, и в последние пять лет они контролировали 5,2% и 4,2% мирового рынка вооружений. Вместе пять этих крупнейших экспортеров (США, Россия, Франция, Китай и Германия) обеспечили три четверти международных поставок оружия.

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