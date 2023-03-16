В Могилеве 49-летняя женщина на улице покусала девочку 6 16.03.2023, 20:34

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В чем причина необычного поведения.

В Могилеве 49-летняя женщина искусала соседскую девочку у подъезда дома. Подробности уголовного дела о хулиганстве рассказал представитель СК в программе «Причины и следствие» на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел в областном центре еще 22 января. В тот вечер супружеская пара в изрядном подпитии возвращались домой от гостей. У подъезда дома обратили внимание на группу подростков, которые шумно смеясь обсуждали какое-то видео на телефоне.

- Пьяная могилевчанка начала поучать детей, но получила от подростков отпор, - рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Тогда подогретая спиртным женщина, не выбирая выражений, стала поучать подростков, с которыми жила в одном подъезде. Начало конфликта застал отец одной из школьниц, который вышел во двор в этот момент. Он попытался урезонить соседку, но та призвала своего мужа к драке. Пьяного супруга мужчина усадил на лавку, а его разгоряченная супружница в этот момент взяла и укусила его дочку.

- Обернувшийся на крики мужчина увидел на тротуаре свою дочь и вцепившуюся в ее волосы зачинщицу ссоры. Мужчина быстро разнял их и вызвал в милицию, - рассказали в эфире.

Судмедэксперты констатировали у школьницы следующие повреждения: вырванные волосы, ссадины на руках и следы укуса на теле. Проверили и могилевчанку, в ее крови выявили 1,2 промилле алкоголя. Также установлено, что в момент совершения преступления женщина осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и могла руководить ими. Но сказала на допросе, что таким способом хотела защитить мужа и отвлечь внимание.

Могилевчанке инкриминируют совершение хулиганства, ей грозит до 2 лет тюрьмы.

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