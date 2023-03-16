Украинские пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом
- 16.03.2023, 21:29
Ликвидированы девять оккупантов.
Украинские пограничники отбили три вражеских атаки под Бахмутом. В результате ликвидированы девять оккупантов, 17 - ранены.
Об этом сообщает Telegram Государственной пограничной службы Украины.
«Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов из стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы», - говорится в сообщении.
Работала также и пограничная аэроразведка, которая корректировала огонь артиллерии ВСУ по захватчикам.