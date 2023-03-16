В небе на Гавайях заметили необычные облака в форме НЛО 16.03.2023, 22:37

Фотофакт.

В небе над вулканами Мауна-Кеа и Мауна-Лоа на Гавайях наблюдатели заметили облака, похожие на НЛО. Об этом сообщает Space.

Их сфотографировали с обсерватории В.М. Кека, расположенной вблизи вершины спящего вулкана. На снимках запечатлены линзовидные облака, которые, по словам ученых обычно образуются с подветренной стороны холма или горы, когда сильный ветер дует над и вокруг неровной местности.

Хотя линзообразные облака достаточно распространены над западной зоной материковой части Соединенных Штатов через Скалистые горы, они относительно редки на Гавайях, согласно данным Национальной метеорологической службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».