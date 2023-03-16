Полковник СБУ назвал стратегическое направление для ВСУ 16.03.2023, 23:56

Фото: Роман Костенко / Facebook

Там может начаться отсчет проигрыша РФ.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Запорожское направление является стратегическим для ВСУ. В то же время для врага это направление является «стратегической обороной».

«Прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша РФ. Если ВСУ перебьют россиянам пути обеспечения, логистику, если мы продвинемся в коридор Бердянск и Мелитополь, если мы возьмем под контроль пути, то для противника это будет означать конец. ВСУ постепенно выжмут россиян с оккупированных территорий юга», – объяснил Костенко в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, сейчас на левом берегу Днепра расположены части Росгвардии и воинские части РФ.

«Противник заминировал все левобережье Днепра, водные пути и берег. На левобережье Днепра находятся части Росгвардии, которые обеспечивают контрразведывательный и полицейский режим. Также есть воинские части РФ, которые участвуют в боевых действиях», – подчеркнул он.

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