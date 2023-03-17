В РФ заявили, что Пригожин больше не вербует заключенных в тюрьмах 17.03.2023, 2:32

Евгений Пригожин

Наступил на ногу Путину?

Хозяин кремлевской ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин с 1 февраля не ездит в российские тюрьмы для вербовки заключенных. Об этом заявила основательница проекта «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью Bild.

По словам Романовой, на смену ЧВК «Вагнера» пришла ЧВК «Патриот», связанная с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу.

«[Пригожин] наступил на ногу Путину, своему благодетелю, когда произвел публичный обряд „опускания“ путинского начальника Генштаба… явно без спроса. И Путин тут, конечно, не выдержал, вспылил, и тут уже был убран в сторону Суровикин, Рамзан Ахматович заболел, как-то в лице переменившись, ну и сам Пригожин лишился входа в тюрьмы, и сейчас, судя по всему, будет отъезжать в Африку. Хотя я со многими нашими коллегами спорю, будет ли он жив через год», — утверждает она.

Романова также заявила, что с Пригожиным «больше не заключают военные контракты».

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