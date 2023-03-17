Пионтковский: С ядерным шантажом все закончено 17.03.2023, 3:27

Андрей Пионтковский

Путину объяснили: в случае использования ядерного оружия армия РФ будет уничтожена, а Путина убьют.

Запад уже не боится ядерного шантажа президента России Владимира Путина, уверен живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман.

По мнению Пионтковского, Запад опасается прямой военной атаки России на территорию НАТО, но не ядерного удара от РФ.

«С ядерным шантажом все закончено... Надо отдать должное американцам: они здесь очень жестко поставили вопрос. Путин занимался ядерным шантажом 15 лет и добивался громадных политических успехов на этом пути. Из-за этого шантажа и не приняли в свое время [в НАТО] – даже на ПДЧ – Грузию и Украину, не было реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но в начале октября Путину объяснили в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия: она просто будет уничтожена огневым воздействием стран НАТО, а Путина лично убьют. И этот тезис он принял», – заявил политолог.

Он выразил уверенность, что никакое ядерное оружие Путин использовать не будет, и привел три причины.

«Во-первых, это не решает никакой военной цели. Вы же помните удивительный опрос общественного мнения в Украине. Он, кстати, потряс весь Запад. 89% ответило, что если он использует ядерное оружие, то Украина не сдастся, а будет еще более яростно ему сопротивляться. Второе – что его за это накажут. Американцы об этом сказали. Третье: если он и сошел с ума, то все равно он это не сделает, у него нет кнопки. Для этого нужно 20 офицеров Генштаба, согласованно», – считает Пионтковский.

Однако, уверен публицист, Путин не захочет этого делать, потому что, как показывают его дворцы, «он не шахид».

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