США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
- 17.03.2023, 4:59
О новой помощи сообщат «в ближайшие дни».
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, заявил, что новый пакет военной помощи для Украины сейчас находится в разработке. Об этом сообщает «Укринформ».
«В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении безопасности помощи от Соединенных Штатов», – отметил Кирби.
Представитель администрации Байдена напомнил, что поддержка Украины со стороны США «не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить».
В этом контексте он добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.