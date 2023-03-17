США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины 17.03.2023, 4:59

О новой помощи сообщат «в ближайшие дни».

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга, заявил, что новый пакет военной помощи для Украины сейчас находится в разработке. Об этом сообщает «Укринформ».

«В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении безопасности помощи от Соединенных Штатов», – отметил Кирби.

Представитель администрации Байдена напомнил, что поддержка Украины со стороны США «не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить».

В этом контексте он добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.

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