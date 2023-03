Новые знаки на технике РФ: ФСБ выходит из-под контроля Путина? 2 17.03.2023, 8:06

12,384

На российском оружии в Украине обнаружили странную маркировку.

На многих элементах российского вооружения, уничтоженного на полях боев или захваченного воинами ВСУ, эксперты обнаруживают отпечатки клеймения Федеральной службы госбезопасности РФ. Такой факт может свидетельствовать о том, что ФСБ пытается проникнуть в оборонно-промышленную базу (ОПБ) страны-агрессора способом, который напоминает действия КГБ в отношении советской ОПБ.

На это указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там сослались на очередные тому подтверждения, озвученные 16 марта на брифинге в Military Media Center.

В частности, пресс-секретарь Украинского центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык рассказал, как украинские специалисты обнаружили маркировку ФСБ на многих компонентах российского вооружения, которое было обезврежено или захвачено защитниками на поле боя.

По его словам, подобная маркировка присутствует не только на таком оборудовании, как танки Т-90М «Прорыв», которые оккупанты называют гордостью российской армии, но и на микросхемах оружия. Он предположил, что это означает, что ФСБ провела проверку оборудования такого вооружения и компонентов.

Представитель Military Media Center отметил: вероятно, ФСБ не доверяет российскому военному руководству и соответственно проводит проверки российской техники.

В ISW считают, что маркировка Федеральной службы госбезопасности на российском оборудовании и компонентах вооружения, если она будет подтверждена, будет иметь более значительные последствия для отношений между ФСБ, российской оборонно-промышленной базой и более широким военным аппаратом страны-агрессора.

Аналитики предполагают: либо директор ФСБ Александр Бортников поручил службе провести эти расследования по указанию диктатора Владимира Путина, либо же он выдал это распоряжение независимо от него.

«В любом случае ФСБ, похоже, напрямую вмешивается во внутреннюю работу российской оборонно-промышленной базы, вероятно, проникая в процессы приобретения и проверки оборудования. Аналогичным образом КГБ (предшественник ФСБ) заметно проник в Красную Армию и советскую оборонную промышленность», – провели аналогию эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».