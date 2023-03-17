Паника из-за «диверсантов» захлестнула Орловскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области РФ

Паника из-за «диверсантов» захлестнула Орловскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области РФ1
- 17.03.2023, 8:17
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Объявлен план «Перехват».
В Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях РФ объявлен план «Перехват» по заявлению некоего водителя, увидевшего «диверсантов».
«Украинская ДРГ», которую вчера усиленно искали в нескольких российских областях, свидетельствует о росте панических настроений, пишет dialog.ua.
Как пишут российские СМИ, план «Перехват» в регионах объявили после обращения жителя Орловской области.
Со слов заявителя, он заметил подозрительный пикап с украинскими номерами. Он заподозрил неладное, а потому решил сообщить куда следует.
Спецслужбы действительно остановили указанное автор в городе Валуйки. В салоне ехали двое мужчин — безоружные и напуганные житель Курской области и его родственник из Купянска.
По их словам, они направлялись за вещами. После этого силовики решили снова связаться с заявителем. Тот признался, что решил отомстить незнакомцам за то, что они подрезали его на дороге.
Блогер Анатолий Несмиян отметил, что произошедшее подтверждает, что эпидемия доносов и сексотничества захлестывает РФ: «Как обычно, процентов в 90-99 случаев это именно доносы по разным поводам».
Однако в результате сегодняшней лжи людей в пикапе вполне могли застрелить, как особо опасных. Как сообщалось в начале марта, спецслужбы РФ «охотились» на украинскую ДРГ в Брянской области, губернатор которой недавно отчитался, что граница якобы на замке. Позже выяснилось, что россияне ловили, но не поймали своих земляков.
«Диверсантов» обвинили в захвате сотен заложников, расстреле школьного автобуса и подобных ужасных преступлениях, однако ФСБ ни одно из этих нарушений официально не подтвердило.