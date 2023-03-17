«С главами райисполкомов носятся, как с писаной торбой, а в итоге страдает производство» 2 17.03.2023, 8:43

2,656

фото: onliner

Эксперт рассказал, что ждет белорусских аграриев.

Министерство сельского хозяйства отчиталась о готовности сельхозпредприятий к весенней посевной. Особенностью этого года стало то, что отрасль оказалась под угрозой влияния санкций.

В частности, в прошлом году профильные специалисты высказывали тревогу о поставках импортных семян сахарной свеклы и гибридов кукурузы.

О том, какой будет посевная в этом году, и на какие результаты можно рассчитывать во время уборки, «Филину» рассказал эксперт в сфере сельского хозяйства. Собеседник находится в Беларуси, поэтому мы по понятным причинам сохраняем его анонимность.

— На мой взгляд, власть почувствовала вкус к сельскому хозяйству. Посмотрите, какой у нас рывок по экспорту. И дело не в объемах, а в выручке.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по итогам 2022-го составил $8,3 млрд., что почти на четверть больше, чем в предыдущем году. В 2021-м Беларусь экспортировала продукции сельского хозяйства на $6,7 млрд.

К слову, тут есть вопросы к экспорту молока и мяса, где только за счет цены реализации удалось добиться прироста. Но в целом нужно сказать, что сегодня отрасль работает квалифицированно. И я это связываю с приходом Леонида Зайца на пост-вице-премьера.

Некоторые руководители областей недорабатывают в этом вопросе, недопонимают важности инвестиций в сельское хозяйство. Эта отрасль ведь не только от погоды зависит. В первую очередь она зависит от объема инвестиций.

Сравним с 2020-м

— Если сопоставить действия ответственных за развитие сельскохозяйственного производства чиновников, то можно провести параллель с подготовкой к сельскохозяйственному сезону 2020 года.

Можно предположить, что в этом сезоне, как и три года назад, могут наложиться два фактора. Первое — поздняя весна, которая оказывает положительное влияние на будущий урожай, в первую очередь, зерновых культур. Главное здесь — вовремя посеять. Плюс — органические и минеральные удобрения, а также готовность техники.

Так вот, проводя параллель, отметим, что в этом году гораздо лучше обстоит дело с накоплением минеральных удобрений. Если посмотреть на ту же Могилевскую область, то в первых рядах по накоплению удобрений идут районы с наиболее высокой балльностью почв — Шкловский, Белыничский, Горецкий.

Неплохо смотрится Могилевский район. Есть и свои бедолаги, которые традиционно остаются в конце турнирной таблицы. У них свои проблемы, в основном финансовые. Такое впечатление, что на них и вовсе уже могли бы махнуть рукой, как на тот же Климовичский район.

В целом все области страны в этом сезоне работают по ускоренному графику по обеспечению минеральными удобрениями. Более того, за эту зиму хорошо заготовили и органические удобрения. Это важный момент.

Если посмотреть по годам, то накопление и внесение органики замедлилось и даже застопорилось в 2015-2016 годах, а дальше и вовсе начало снижаться. В 2020-м ситуация несколько улучшилась, а дальше снова было снижение.

В этом же году снова наблюдается рост. И это второй фактор, который положительно повлияет на будущий урожай вместе с поздней весной, дающей оптимальную влажность почв.

Еще один важный момент касается готовности техники к посевной кампании. Об этом можно узнать из «Сельской газеты». Этой информации можно доверять, ведь если представители Минсельхозпрода начнут приукрашивать ситуацию в своих публикациях, кто им после этого даст денег?

Отмечу, что «Сельскую газету» на самом верху продолжают читать. Так вот, в этом году, судя по публикациям, степень готовности сельскохозяйственной техники намного выше, чем в прошлом году.

Многие области уже завершили подготовку техники. Да, есть определенные проблемы в Витебской области, Могилевской и частично в Минской. Но есть и те, кто уже приступил к весенне-полевым работам, в первую очередь, к внесению минеральных удобрений и подсеву многолетних трав. Это Брестская и Гомельская области.

Как решили проблему с импортными семенами

— С семенами случилось какое-то чудо. Тех же зерновых заготовлено свыше 150% от необходимого количества семян. Качественный показатель — в Гомельской области семян элиты заготовлено больше, чем в предыдущие годы. И этот фактор также сыграет свою роль.

Меня удивило то, что все же удалось обеспечить отрасль семенами сахарной свеклы. Были определенные сомнения, что это получится сделать. И тут свою роль сыграло руководство.

Игорь Брыло, министр, по образованию ветврач. Он в растениеводстве вряд ли очень уж силен, но у нас есть агроном по образованию — вице-премьер Заяц. И это, судя по всему, удачный тандем.

Нужно отметить, что в прошлом году свеклы накопали далеко не столько, сколько планировали. Думаю, в этом году местные власти пересмотрели свое отношение к этой культуре.

Проблемный лен

— Есть вопросы к производству льна. Например, в прошлом году на Могилевщине льноволокна и льносемян произвели на десятки процентов больше, чем годом ранее. А вот с качеством семян есть проблемы.

В этом году хозяйства столкнулись с дефицитом семян из Франции, которые производители считают более качественными и эффективными, чем семена отечественной селекции.

Статистика не говорит о причинах этого дефицита. Это потом, осенью, если случится проблема с урожаем льносемян, напишут, что все дело в дефиците французских семян. Это может быть, такая проблема есть.

И кукуруза с сюрпризами

— Урожайность многолетних трав немного выше, чем урожайность зеленой массы кукурузы. Зачем тогда закупать дорогие импортные семена кукурузы и ядохимикаты, вносить повышенные дозы удобрений?

Да, мы на выходе получаем сахар, которым балансируем корма. Но есть и проблема. В основном кукуруза идет на силос, а в нем накапливается масляная кислота, губительная для приплода крупного рогатого скота. По сути, телята сталкиваются с этим ядом еще в утробе. А потом получают его еще и с молоком. Налицо проблема сохранности стада. Меня удивляет, что наверху не видят эту проблему.

К слову, в Гомельской области идут к осмысленному пересмотру баланса кормов, чтобы как минимум уравнять силос с сенажом.

С семенами есть еще один нюанс. Наши семена не так эффективны. Импортные гибриды позволяют убирать кукурузу на зерно немного раньше.

Кроме того, есть один такой существенный момент, как влажность початка. Это очень важно для экономики кормопроизводства. Если наши гибриды вовремя не убрать теплой осенью, то початки начнут плесневеть, а заплесневевшее зерно — яд для тех же телят.

Кроме того, экономия от использования собственных гибридов нивелируется из-за огромных энергозатрат на сушку початков. Поэтому не исключаю, что из-за дефицита импортных гибридов кукурузы наше кормопроизводство будет переориентировано на выращивание многолетних бобовых трав. Это, к слову, попутно улучшит качество почв.

В целом же, могу сказать, что в этом году в сельском хозяйстве складываются положительные тенденции. Это радует. Белорусы должны быть с хлебом, а животноводство — с кормами.

Стало жестче и здоровее?

— Люди работают, стало меньше слез по поводу «а у нас нет горюче-смазочных материалов». Вот вам ГСМ, пожалуйста, вывозите органику. Нет денег на ремонт? Возьмите, только приготовьте технику.

Сейчас в сельском хозяйстве отношения стали более жесткими, и я это приветствую. Все реже продают запчасти налево, такие явления пошли на убыль. Каждый старается беречь свое рабочее место. Кстати, все меньше пьяных трактористов, о водителях я уже молчу.

То есть, параллельно идет оздоровление сельхозколлективов. С другой стороны, минус — где этих людей найти?

С кадрами плоховато. Не в каждом хозяйстве достаточно работников, на которых можно положиться. И в целом, весь этот потенциал, миллиарды долларов, которые вливаются в отрасль, порой управляется неграмотными и безответственными людьми.

Вот на это необходимо обращать внимание. А это у нас вроде бы как второстепенно. Такое впечатление, что доярки и трактористы — на втором месте. Главное — руководитель хозяйства, а еще лучше — глава района.

И вот этих председателей райисполкомов тасуют по области, по стране, носятся с ними, как с писаной торбой, а в итоге страдает производство. Но это наши нюансы, болезни роста.

Я думаю, что мы скоро дождемся время, когда оценка будет даваться по эффективности управления, а не какому-то политическому признаку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».