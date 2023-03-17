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«Брат, патроны есть?»: житель Подмосковья открыл стрельбу очередями с балкона

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  • 17.03.2023, 8:45
  • 4,478
«Брат, патроны есть?»: житель Подмосковья открыл стрельбу очередями с балкона
иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу очередями с балкона многоэтажного дома.

В деревне Голубое под Зеленоградом компания молодых людей из квартиры на 20-м этаже, видимо, что-то отмечает. Их соседи рассказали «Базе», что мужчины выходили на балкон каждые 15-20 минут и стреляли в воздух. Очевидцы слышали, как один из стрелков спрашивал другого: «Брат, патроны ещё есть?»

Пальба прекратилась только после приезда полицейских на место. В данный момент стрелявшие мужчины не открывают им дверь.

Устраивать штурм в итоге не пришлось. Стрелок самостоятельно открыл дверь полицейским. Мужчина рассказал, что был пьян, просто хотел «повеселить соседей» и устроил стрельбу.

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