В Германии нашли редкий и необычный суперкар Ferrari американского производства 17.03.2023, 9:08

Авто разгоняется до 100 км/ч за шесть секунд.

В Германии обнаружен редчайший Ferrari 365 GT NART Spider 1986 года. Малоизвестный кабриолет существует всего в двух экземплярах. Об уникальном авто рассказали на сайте Autogalerie.

Особенность этого авто в том, что его построили не в Италии, а в США. Тем не менее, это настоящий Ferrari. Дело в том, что его постройкой занимались известные гонщики и дилеры итальянской марки отец и сын Чинетти.

Суперкар получил полностью новый кузов

Луиджи Чинетти был многолетним другом и партнером Энцо Феррари. Именно он привез итальянские суперкары в США, а еще принес Ferrari победы в Ле-Мане и других известных гонках. Поэтому ему разрешалось создавать эксклюзивные лимитированные модели под суббрендом NART. Позже дело отца продолжил Луиджи Чинетти-младший и именно он был ответственным за это авто.

Ferrari NART нередко отличались нестандартным и экстравагантным дизайном и этот кабриолет не исключение За основу взят стандартный суперкар Ferrari 365 GT 2+2 1969 года, но кузов авто полностью новый.

Внешний вид выдержан в духе гоночного Ferrari 512 BB LM. Кабриолет с выдвижными фарами и клиновидным силуэтом выглядит очень необычно, но зато обладает хорошей аэродинамикой. К тому же, пластиковый кузов снизил массу авто сразу на 450 кг.

Мощность 4,4-литрового V12 Ferrari увеличили с 320 до 358 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП авто разгоняется до 100 км/ч за 6 с. Кроме того, установили улучшенные тормоза от Ferrari 288 GTO.

Долгое время об авто ничего не слышали, известно лишь, что оно было в Германии. Его пробег составляет всего 5000 км. Теперь суперкар Ferrari планируют продать за 1,3 миллиона евро.

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