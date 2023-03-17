закрыть
17 марта 2023, пятница, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После боев в Брянской области РФ лукашисты ждут атаки на Гомельщину

6
  • 17.03.2023, 9:23
  • 4,050
После боев в Брянской области РФ лукашисты ждут атаки на Гомельщину
Иван Крупко

Председатель Гомельского облисполкома призвал «быть бдительными».

16 марта Ветковский район посетила информационно-пропагандистская группа Гомельского облисполкома во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко. На встрече с работниками жилищно-коммунального предприятия «Ветковское» речь зашла о положении дел на белорусско-украинской границе, сообщает «Флагшток».

Отвечая на вопрос о потенциальной возможности «диверсий» на белорусской территории, аналогичным тем, что происходили в Брянской области, Иван Крупко добавил: «Надо быть бдительным каждому из нас».

Напомним, что 2 марта власти Брянской области РФ сообщили, что группа «диверсантов» перешла границу с Украиной и проникла в регион. Ответственность за бои в Брянской области взяли на себя бойцы «Русского добровольческого корпуса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар