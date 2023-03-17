«Отдал долг, но не забрал расписку» 3 17.03.2023, 9:36

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Фото: charter97.org

Как белорус попал на деньги из-за маленького клочка бумаги.

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Несколько лет назад у Виталия из Минска была высокооплачиваемая работа в сфере строительства, которая давала ему зарплату в 2000 долларов каждый месяц. Потом проект завершился, работников перевели на голые оклады. «Денег стало не хватать, поэтому пару раз я взял в долг у знакомого. Теперь делаю вывод: если вам нужны деньги, лучше возьмите банковский кредит». Его историю рассказал Onliner.

Эта история начала развиваться в 2018 году и тянется до сих пор. Позади у Виталия суд, переговоры с сотрудниками ОПИ.

— Сейчас у меня забирают четверть зарплаты из-за того, что когда-то я, отдав долг, не забрал расписку. Она так и осталась у человека, который дал мне взаймы. Кто же знал, что из-за этого будут проблемы.

Давайте по порядку.

«Взял в долг, чтобы не было просрочки по банковскому кредиту»

До 2018 года Виталий работал в России, был специалистом в области технадзора. Нормальная работа, хорошая зарплата, спокойная жизнь. Потом проект, в котором был занят мужчина, завершился, и зарплату сильно урезали. Мужчина вернулся в Минск.

— У меня был кредит в банке, гасить было нечем. Чтобы не допустить просрочки по платежам, я попросил у друга одолжить мне 500 долларов. Он сказал, что денег у него нет, зато его отец может дать под проценты.

Так в этой истории появляется второе имя — Игорь (так зовут отца того самого друга).

Виталий взял у Игоря 500 долларов c договоренностью, что через месяц вернет 600 долларов. Все вернул, как и договаривались. Спустя несколько месяцев Виталий снова попросил у Игоря в долг — теперь 2000 долларов на пару месяцев. Тоже под проценты, вернуть надо было уже 2200 долларов. Думал, быстро отдаст.

Вернуть деньги вовремя в этот раз не получилось.

— Я просрочил долг на пару месяцев, и тогда Игорь сказал мне приехать к нему домой на разговор. Я приехал, мы поговорили. Игорь сказал, чтобы я написал расписку, что якобы должен ему 20 000 рублей. Это в 2018 году было почти 10 000 долларов. Он сказал, что это будет для меня мотивацией вернуть 2200 долларов поскорее, иначе он пойдет в суд и взыщет с меня намного больше.

Он вырвал из маленького блокнота листик в клеточку, сказал писать в нем. Я не придал этому значения: не думал, что с таким клочком бумаги можно пойти в суд. Поэтому согласился на расписку.

Эти 2200 долларов долга я вернул через пару месяцев. Специально взял кредит в банке и отдал Игорю. А через полгода мне пришла эсэмэска, что на меня подали в суд. Истцом выступал Игорь.

У меня были документы, что я купил доллары. Была распечатка от мобильного оператора, что я в этот же день разговаривал с Игорем. Была распечатка, что я приехал в тот день к Игорю домой на автомобиле Uber. А у него была только писулька на листике из блокнота. В суде мне сказали: документ у истца есть, я его собственноручно написал. Но я написал под давлением. И тогда судья спросил, обращался ли я в милицию. А я не обращался. Часть денег я, вообще-то, перечислил: Игорь продиктовал мне номер карты, на которую нужно сделать перевод — я перевел 100 долларов. Оказалось, это была карта его сына, и суд не счел это возвратом части долга.

Несмотря на то что по расписке Виталий должен Игорю 20 000 рублей, Игорь обратился в суд о взыскании лишь части долга (речь идет про 4000 рублей).

— Думаю, это связано с пошлиной: нужно платить 5% от суммы. Самое неприятное для меня то, что Игорь сказал, что позже взыщет с меня еще 16 000 рублей. Вот я и жду: а вдруг взыщет? Хотя мне говорили, что вроде как в моем случае уже истек срок исковой давности.

С конца 2019 года и по сей день часть зарплаты Виталия через ОПИ списывают в пользу Игоря.

— Надо было забрать ту расписку и порвать ее. Я отнесся к ней безответственно, понимаю это. Я уже смирился с потерей 4000 рублей, но меня беспокоит перспектива заплатить еще 16 000. Мне казалось, любая нормальная расписка составляется у нотариуса, чтобы это было официально. Я отнесся к делу несерьезно. И опять же, если, по словам Игоря, я должен ему такую большую сумму, почему это оформлялось на клочке бумаги? Это абсурд для меня, что с такой распиской он выиграл в суде.

Как на всю эту ситуацию смотрит друг Виталия? Ответа на этот вопрос пока нет. По словам Виталия, его друга посадили в тюрьму «за наркоманскую статью».

В этой истории есть еще один вопрос. Как правило, по исполнительным документам из зарплаты взыскивают 50% дохода в пользу того, кому человек должен. Как же так получилось, что за три года у Виталия до сих пор не удержали все 4000 рублей (пока удержали 3400), ведь достаточно было забирать всего по 120 рублей в месяц? Мужчина объясняет это двумя причинами. Первая — у него были периоды безработицы, в это время никто с него ничего не высчитывал. Вторая — из его зарплаты уже несколько лет также высчитывают деньги в пользу банка по кредиту, который Виталий не погасил несколько лет назад (речь идет про долг в размере 28 000 рублей).

Мнение другой стороны

Onliner позвонил Игорю и попросил мужчину высказать свое видение ситуации. Вот что он сказал:

— Это все вранье, что он все отдал. Он стоял на коленях и клялся, что на Чукотку поедет, чтобы деньги мне отдать. Прошел год, прошло два — не отдал. Мне надоело, и я подал на него в суд. Через суд ему присудили выплачивать. Это не телефонный разговор, до свидания.

Как правильно давать в долг

Ключевая ошибка Виталия в этой ситуации — не нужно было составлять расписку и ставить в ней свою подпись, если он действительно не брал в долг 20 000 рублей. Если вы в действительности не получали никаких денег, но составили расписку или договор займа, то доказать свою правоту в суде будет крайне сложно. Потому что суд будет опираться на конкретные доказательства, а не на слова «Я никаких денег не получал».

Как правильно давать в долг и возвращать деньги, рассказывает адвокат Минской городской коллегии адвокатов и медиатор Инна Боровикова.

— Если даете деньги в долг, важно оформить передачу денег, если сумма займа составляет 10 базовых величин и более. Это делается с помощью договора займа либо расписки. Если в долг дает юрлицо, то договор займа составляется вне зависимости от суммы. Нотариальное оформление договора займа возможно по решению сторон, но это не обязательно. Зато нотариальное заверение влечет бесспорность договора займа. Это значит, что при необходимости принудительное взыскание с должника-заемщика производится на основании исполнительных надписей нотариуса, общаться в суд не придется.

Договор займа или расписка составляются в обязательном порядке, если в долг дается сумма не менее 10 базовых величин (сегодня это 370 рублей). Расписка и договор займа — это разные документы. И первый, и второй имеют юридическую силу.

Договор займа — это классический вид договора, в котором указываются существенные условия, которые стороны согласовали между собой. Расписка же не имеет установленной формы, разве что из нее должно следовать, кто, у кого, что именно и сколько взял в долг, условия займа, а также дата и подпись заемщика. При желании можно также указать срок возврата. В законе не сказано о необходимости составлять расписку на бумаге определенного формата и качества и даже указывать паспортные данные сторон, достаточно Ф. И. О. Ее можно писать на бумаге любого формата, даже если это можно назвать клочком бумаги.

Что указывают в расписке:

точное обозначение сторон (Ф. И. О.);

можно указать паспортные данные, место регистрации (место жительства), контакты и все, что позволяет идентифицировать участников займа, в особенности идентифицировать заемщика;

предмет договора займа — что именно берется в заем: деньги, ценные бумаги либо иные вещи;

при денежном займе — сумма займа. Обязательно указать сумму цифрами и для надежности привести ее прописью. Иностранная валюта может быть предметом займа, поэтому из расписки должно четко следовать, в какой валюте выдавался заем;

из расписки должно четко следовать, что заемщик получил деньги от заимодавца. Неправильно: «Иванов передает Петрову 1000 рублей». Правильно: «Я, Петров, взял в долг у Иванова 1000 рублей»;

по желанию сторон указываются иные условия займа: срок возврата, проценты и другое. Срок указания возврата займа не является обязательным условием договора;

дата составления, подпись лица, составившего расписку (того, кто взял в долг).

Как правило, для надежности расписка составляется собственноручно, хотя по закону это не требуется. Если текст расписки по какой-то причине написан не заемщиком (как вариант, набран на компьютере), важно, чтобы в расписке им была собственноручно проставлена подпись, а также написан минимальный текст — например, расшифровка подписи, фраза «Деньги получены» и тому подобное. Так лучше сделать, поскольку не всегда по одной лишь подписи эксперты могут определить принадлежность почерка.

Если вы были обязаны составить расписку или договор займа (при сумме сделки в 10 базовых величин и больше), но решили этого не делать, в случае спора это лишает стороны права ссылаться в подтверждении сделки и ее условий на показания свидетелей, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства, которые не являются показаниями свидетелей.

Даже если в договоре займа не указан процент за пользование деньгами, на сумму займа все равно могут быть начислены проценты по ставке рефинансирования Нацбанка.

Договор займа является беспроцентным, если заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50 базовых величин, не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одной из сторон либо если заемщик получил в долг не деньги, а вещи.

Есть важный нюанс от адвоката: даже если расписка составлена безупречно и вынесено решение суда о взыскании суммы долга, это не гарантирует реальности возврата долга. Ведь должник, например, может быть неплатежеспособен либо должен нескольким взыскателям.

Если срок возврата денег прошел, но вы ничего не получили и готовы судиться, важно обратиться в суд в течение трех лет, иначе истечет срок исковой давности. Он исчисляется с момента, когда человек по расписке должен был вернуть вам деньги либо с момента, когда он в последний раз добровольно (а не силами ОПИ) вернул хотя бы часть долга.

— Что касается ситуации Виталия, если он должен был вернуть всю сумму в середине 2018 года, но ничего не возвращал, то срок исковой давности уже истек. Если в суд предъявлен иск о взыскании части долга, а не всей суммы, это не прерывает срок исковой давности на оставшуюся часть долга (статья 204 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Поэтому в ситуации Виталия вероятен пропуск заимодавцем, то есть отцом друга, срока исковой давности на сумму в размере 16 000 рублей. Важно, чтобы Виталий в суде заявил об этом обстоятельстве. Весь срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре. Если такого заявления не прозвучало, самостоятельно срок исковой давности суд применять не будет, — поясняет Инна Боровикова.

Получается, если Виталий добровольно вернул хотя бы часть долга из этих 16 000 рублей и это чем-то подтверждается, то срок исковой давности в три года будет исчисляться с момента последнего добровольного погашения части долга.

Как правильно вернуть долг, чтобы потом не было проблем

— Это главным образом забота того, кто взял в долг, — получить подтверждение возврата денег, — делает акцент Инна Боровикова. — Как правило, в ранее составленной расписке заимодавец собственноручно делает запись о получении денег. При этом, если долг погашен в полном объеме, оригинал расписки переходит человеку, который брал в долг. Если этого не сделать, возможны проблемы, как у Виталия.

При возврате займа необходимо указать, кто у кого получил деньги. Это должны быть те же стороны. Возврат долга через третьи лица (например, Виталий не возвращает деньги отцу его друга, а перечисляет на карточку друга) оставляет возможность для злоупотреблений со стороны заимодавца либо этих же третьих лиц. Поэтому стоит возвращать долг именно тому лицу, которое указано в долговом документе.

— Если возвращаете деньги не наличными, а делаете перевод, то выбирайте способы, при которых можно указать назначение платежа, например, возврат долга по договору займа от такого-то числа между такими-то сторонами. То, что Виталий перечислил деньги на какую-то банковскую карту, действительно, его проблема. Поэтому важно следить, чтобы деньги отправились именно заимодавцу, а не третьим лицам.

У должника при возврате долга есть право потребовать от заимодавца доказательства, что он получил деньги (статья 293 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Если возвращаете деньги частично по расписке, то с другой стороны расписки есть смысл указывать заимодавцу: такого-то числа получил от заемщика такую-то сумму и подпись. Поскольку расписка остается у заимодавца, адвокат Инна Боровикова рекомендует заемщику фотографировать документ.

Как отразить возврат долга, если составлялся договор займа? В договоре нужно заранее прописать, что сумма займа, указанная в таком-то пункте договора, считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу, что подтверждается записью заимодавца на договоре. Либо можно заранее указать в договоре, что в подтверждение возврата суммы займа заимодавец выдает заемщику расписку по форме согласно приложению к договору — ее можно составить самим либо уточнить форму у юриста. При возврате денег по договору займа обращаться к нотариусу повторно не нужно, даже если документ был заверен нотариально.

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