Путин — всё? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.03.2023, 9:47

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Россия застыла в ожидании.

«Великий геополитик» должен уйти.

Как бы ни шли дальше события – его время вышло. Давно вышло. Не сумев модернизировать страну, сделать ее одним из мировых лидеров в области экономики, технологий, гуманитарного знания, он привел ее в тупик. Это стало ясно уже в 2014 году, после Крыма. И окончательно эпоха закончилась катастрофой 24 февраля.

То, что происходит сейчас – судороги, конвульсии. Кровавые, опасные, но конец ясен – судьба России оторвалась от великого геополитика. «Дороги наши разошлись и мы не встретимся случайно. Надежды наши не сбылись и не надежны обещанья».

Все ждут только одного – когда же он отцепит свои руки от горла страны, даст ей вздохнуть, начать искать выход из катастрофы.

Даже и в конце своего политического пути великий геополитик столь же мелок, как и на всем его протяжении.

Объясняет предпринимателям, что все отлично. Те сидят, слушают с каменными лицами. Он привел дело к тому, что они потеряли миллиарды, многие под санкциями, рынки для некоторых закрыты, перспективы неясны. И вот им-то рассказывается о «новой экономической модели». А под конец глумится министр финансов – грабит бизнес, сообщая, что надо поделиться «сверхприбылью». Какая мысль у бизнеса? Думаем, что одна: «Когда же это все закончится? Когда ты от нас отстанешь?»

Здесь же Асад с его признанием российскими украинских территорий. Зачем это великому геополитику нужно? Асад и Южную Осетию признал независимым государством. Это сильно помогло Южной Осетии? Спустя годы та же пустышка.

Помчался на вертолетный завод, что-то там говорил. Зачем? Визит, повторяющий карикатурные поездки по оборонным заводам обтянутого кожей зампреда Совбеза.

И вот еще мобилизация или как там ее называют – сверка данных, сборы и т.п. Здесь же, в обойме, преследования несогласных. Это поможет взять Киев? Продиктовать свою волю Вашингтону?

Главное, что никакие военные успехи или неудачи в Украине ничего не изменят – стратегическое поражение России уже состоялось. И выяснилось это не сегодня, а в середине нулевых. Именно по этой причине выхода в боевых действиях нет, и все жертвы, которые приносятся сегодня страной, все чудовищные последствия для людей в Украине – бессмыслица.

Поэтому прекратить боевые действия, вернуться в российские пределы – самое естественное, самое меньшее и самое простое из того, что можно было бы сделать. Но, конечно, это в первую очередь было бы огромным человеческим, гуманитарным шагом.

Дальше предстоит искать политические решения. Без Путина. При этом глупости о НАТО, приближении к границам и т.п., прочий мусор, надо будет выбросить на помойку. Навсегда.

Но великий геополитик настолько карикатурен, что, видимо, свою лихорадочную мобилизационную деятельность, совещания и бодряческие речи считает главным, что надлежит делать.

Если бы мы не наблюдали этого человека на протяжении четверти века, можно было бы надеяться, что он что-то поймет и сделает крутой поворот. Но мы давно его видим и не надеемся.

Поэтому главное и единственное содержание политики в России – ожидание того, когда он покинет свой пост. Канет в прошлое проклятая эпоха, связанная с его именем. И можно будет постараться начать все не с нуля, а с далекой отрицательной точки, куда откинули страну за последние четверть века.

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