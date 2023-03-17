«Что, уже свой лук вырастить не можем?» 3 17.03.2023, 9:56

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Вместо белорусских продуктов в магазинах продают капусту из Узбекистана и конфеты из «ДНР».

Издание «Салiдарнасць» выяснило, товары из каких стран можно найти на полках минских магазинов спустя год «продуктового эмбарго».

Фрукты, овощи, орехи

Кто помнит мем про белорусские креветки, тех вряд ли удивишь наличием фисташек или арахиса «made in Belarus» — ну и что, что отечественная здесь только упаковка, зато как звучит.

Помимо традиционных Узбекистана, Вьетнама, Китая, России, Турции, Грузии, Аргентины и даже Мексики и Боливии, на нескольких этикетках внезапно обнаруживаем надпись «Литва». И можно было бы предположить, что полукилограммовая пачка фисташек ценой свыше 30 рублей просто давно стоит на полке — но нет, дата производства довольно свежая, декабрь 2022 года.

Наибольшее разнообразие импортеров, — пожалуй, в отделе овощей и фруктов. Где-то апельсины турецкие и марокканские, а где-то вполне себе испанские и итальянские, груши — в основном родом из Нидерландов и Бельгии (есть и из Китая, но в два раза дороже), сливы из Южной Африки, помело из Китая, кокос из Кот’д’Ивуара, бананы из Эквадора или Коста-Рики, клубника из Греции, виноград из ЮАР и Индии, манго из Тайланда, голубика из Перу…

Белорусские, с пометкой СЗТ — социально значимый товар — разве что яблоки, а также овощи: картошка, морковь, лук, свекла, капуста, свежие огурцы, а также различная зелень.

Впрочем, даже в «борщевом наборе» у отечественных производителей хватает конкурентов: можно выбрать капусту из Узбекистана, картошку из Египта (насчет нее не так давно возмущался Лукашенко), лук, тыкву, укроп и петрушку — из России.

— Ну вот как это называется? Что, уже свой лук вырастить не можем?! — раздраженно замечает пожилая женщина. — Зато из России привезти в два раза дороже — это пожалуйста!

И правда: российский репчатый лук стоит без малого четыре рубля, но при этом луковицы большие, белорусский — 1,8, но в основном мелкий и кое-где почерневший.

Замороженные овощи и фрукты

Морозильники, на первый взгляд, полны — но, как замечает молодая мама с коляской, достойной альтернативы польским овощным смесям не случилось:

— Раньше я Bauer покупала до 4 рублей за пачку, а теперь вроде всего много — Беларусь, Россия, Турция — а дешевле 6 рублей редко когда найдешь…

Шоколад, кондитерские изделия

Вместо швейцарского и бельгийского шоколада на полках — импорт из дружественных белорусским властям Ирана, Турции, ОАЭ. Кое-где традиционные турецкие сладости, а также конфеты занимают отдельные стеллажи. Относительно немного сладостей из Армении, буквально в одном месте встретились шоколадки из Сербии и даже из Италии.

Уже упомянутый шоколад из Германии большой погоды не делает — больше половины стеллажей занято производителями из России, которые заметно теснят даже «Коммунарку» и «Спартак».

Вы, например, раньше знали о существовании Пермской кондитерской фабрики? А она есть — и представлена в нескольких белорусских торговых сетях, со всеми своими гуммиарабиками и эквивалентами какао-масла в составе.

Из удивительного — печенье из Бразилии и Казахстана, а между ними оставшиеся с довоенных времен несколько жестяных коробок из Дании. А еще совершенно лубочные наборы «Katyusha» из РФ и трюфельные конфеты, импортером которых значится… ДНР (и нет, это не шутка).

Сыры

Швейцарские деликатесы все, как и литовские, голландские и прочие «недружественные» молочные продукты — заметно оскудевший ассортимент, как правило, предполагает выбор из Беларуси, России и Аргентины, изредка из Армении.

Бакалея

Макароны и крупы в список «запрещенки» не вошли, а потому в отделах по-прежнему спокойно соседствуют продукты из Беларуси, России и Италии (обнаруживаем даже рекордсмена по цене — итальянские тальятелле с белым трюфелем, 32 рубля за 250 граммов).

Среди круп разнообразие куда больше: есть, например, пшеница из Эфиопии, рис из Пакистана, Вьетнама и Индии, фасоль из Киргизии и Кыргызстана (видимо, товароведы считают, что это две разные страны?), булгур и зеленая гречка из Польши.

Плюс горох, на котором написано Россия/Украина — хотя на самой упаковке расшифровки не обнаруживаем. А еще несколько видов гороха радуют рекламой футбольного клуба «Ростов» и пожеланиями «болеть только футболом».

«Недружественной» соли как не было, так и нет, зато есть своя мозырская, множество видов российской, «пустынная» из Индии, «эгейская» из Турции, разнокалиберная морская из Португалии, сванская из Грузии, гималайская из Пакистана.

С растительными маслами картина также ясна: украинской «Олейны», «Чумака» или «Стожара» давно нет, на полках — в основном малоизвестные бренды их РФ с редкими вкраплениями белорусских производителей (заметно больше стало рапсового и смешанного видов масла), и с еще более редкими оливковыми маслами из Италии или Испании.

Среди консервации взгляд вдруг упирается в этикетку с надписью «Производство: Украина». Не может быть?! На самом деле, ларчик открывается просто: полтора десятка баночек «Вереса» — баклажаны, грибная икра, несколько джемов — были произведены еще в довоенном 2021-м и каким-то чудом задержались на полке. Надолго ли?

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