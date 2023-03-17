Путин снова вызвал Лукашенко на «ковер» 1 17.03.2023, 10:07

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Стала известна дата встречи в Кремле.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Москве 6 апреля. Такой срок проведения заседания «высшего госсовета» «союзного государства» называют «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации российского президента.

Отмечается, что в повестке заседания будут вопросы, связанные с совместной борьбой с санкционным давлением, а также «обеспечением безопасности».

Лукашенко в январе уже принимал гооссекретаря «союзного государства» Дмитрия Мезенцева. Тогда Лукашенко предложил актуализировать повестку «СГ».

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