закрыть
17 марта 2023, пятница, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин снова вызвал Лукашенко на «ковер»

1
  • 17.03.2023, 10:07
  • 2,004
Путин снова вызвал Лукашенко на «ковер»

Стала известна дата встречи в Кремле.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Москве 6 апреля. Такой срок проведения заседания «высшего госсовета» «союзного государства» называют «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации российского президента.

Отмечается, что в повестке заседания будут вопросы, связанные с совместной борьбой с санкционным давлением, а также «обеспечением безопасности».

Лукашенко в январе уже принимал гооссекретаря «союзного государства» Дмитрия Мезенцева. Тогда Лукашенко предложил актуализировать повестку «СГ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар