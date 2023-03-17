«Взрыв в здании ФСБ в Ростове – первая ласточка» 17.03.2023, 10:17

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Россию начало лихорадить из-за «диверсий».

Развязанная Путиным кровопролитная война с Украиной, которая изначально задумывалась как «быстрая прогулка», привела к неожиданному для россиян результату. Сегодня в разных регионах РФ летают неизвестно чьи беспилотники и гремят взрывы. Правда, то, что о спокойной жизни пора забыть, дошло еще не до всех, но произошедший в Ростове «фейерверк» в здании ФСБ «взбодрил» россиян не на шутку. В этот же день произошел еще один инцидент, пишет obozrevatel.com.

Подрыв ФСБ: гусары, молчать!

ЧП в здании погрануправления Федеральной службы безопасности РФ в Ростове-на-Дону вызвал в городе настоящую панику. Дымом затянуло весь район, бушевавший пожар с трудом смогли потушить, а сдетонировавшие боеприпасы создали полную иллюзию присутствия в зоне боевых действий.

Местный губернатор поспешил заявить: мол, причиной ЧП, скорее всего, является замыкание электропроводки. Позже официальный комментарий обнародовала и сама ФСБ. Там заявили, что взрыв произошел в ремонтной мастерской в гараже погрануправления из-за возгорания горюче-смазочных материалов.

Версии о коротком замыкании и «просто пожаре» опровергли свидетельства очевидцев, а также появившиеся в сети видеозаписи: сначала произошел именно взрыв, а уже потом разгорелся пожар.

В российском сегменте Telegram моментально понеслась «зрада», а больше всего высмеивали неспособность ФСБ обеспечить собственную безопасность.

Пограничное управление ФСБ по Ростовской области отвечает за охрану границы с Украиной. Однако СМИ страны-агрессора не только не выдвигали версий о возможной связи ЧП в Ростове с войной против Украины, но и вообще выдавали информацию очень скупо.

«Ситуация, конечно, постыдная для ФСБ. Взрыв, пожар, обрушение здания, несколько погибших фейсов – тут, как говорится, полный комплект. Фото и видео облетели мировые СМИ, так что «прославились» по-полной. И какую бы причину произошедшего в России ни признали единственно «верной», в итоге все равно будет позор», – считает собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

По его мнению, именно по этой причине российские СМИ не стали (как обычно) искать «украинский след»: признать возможность диверсии в здании ФСБ – что может быть хуже?

А в итоге выяснилось, что «вооруженная украинская ДРГ», которую усиленно искали в Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях, оказалась фантазией обиженного водителя.

По информации росСМИ, план-перехват объявили после обращения россиянина, который заявил, что подозрительный пикап с украинскими номерами мчался в Белгород «делать теракты». Через некоторое время тот самый «Фольксваген-Амарок» остановили в Валуйках.

«Внутри двое мужчин – безоружные и перепуганные житель Курской области и его родственник из Купянска. По их словам, ехали за вещами. После правоохранители еще раз связались с заявителем и выяснили — мужчина просто отомстил. За то, что водитель пикапа подрезал его на дороге», – объяснили российские источники.

Тем не менее, это не сильно успокоило россиян. И это объяснимо: уровень доверия к спецслужбам и правоохранительным органам после многочисленных лживых заявлений быстро стремится к нулю. А учитывая. что в российском приграничье после полномасштабного вторжения в Украину то и дело происходит «бавовна» и прочие сюрпризы, о спокойной жизни уже можно забыть. Так что «волна террора и диверсий», которой очень боятся россияне, вполне может стать реальностью.

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