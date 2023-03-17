Советник Залужного: Китай не будет помогать идиотам в Кремле 17.03.2023, 10:59

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Пекин оказался более дальновидным, чем Тегеран.

Пекин видит, как бездарно действует Кремль в своей агрессии против Украины, а потому не станет ввязываться в эту войну и не будет поставлять оружие России.

Такое мнение высказал специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс в комментарии журналистам в Киеве, пишет «Укринформ».

«Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок», – заявил Райс.

Он также напомнил, что иранская помощь России оказалась малоэффективной. Если сначала иранские дроны дали России краткосрочные результаты в войне, то сейчас ВСУ уже справляются с ними довольно эффективно.

Китайская помощь России

В последние месяцы официальные лица на Западе заявляют, что Китай рассматривает возможность начать поставки оружия в Россию для войны против Украины. Несмотря на все предупреждения, пока Пекин не отбросил эту идею полностью.

Известно, что россияне покупают в Китае винтовки и бронежилеты. Однако, судя по масштабам и номенклатуре закупок, пока речь идет о частных контрактах на низовом уровне, а не о решении на уровне правительства.

Между тем в информационной сфере Китай открыто подыгрывает России. Эти страны сделали пропаганду частью своей внешней политики и выиграли у США информационную войну, считают американские чиновники.

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