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Украинские военные одним выстрелом из Javelin уничтожили российский танк на Донбассе

  • 17.03.2023, 11:19
Украинские военные одним выстрелом из Javelin уничтожили российский танк на Донбассе

Бой 36-й бригады ВСУ показали на видео.

Украинские военные уничтожили российский танк. Технику обезвредили одним выстрелом из Javelin.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Противотанкисты 36 ОБрМП с помощью ПТРК «Джавелин» утилизировали вражеский танк в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Отметим, российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М «Прорыв». Сейчас оккупанты почти не используют их во время ведения боевых действий, хотя изначально называли их «непобедимыми».

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