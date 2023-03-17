Украинские военные одним выстрелом из Javelin уничтожили российский танк на Донбассе 17.03.2023, 11:19

Бой 36-й бригады ВСУ показали на видео.

Украинские военные уничтожили российский танк. Технику обезвредили одним выстрелом из Javelin.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Противотанкисты 36 ОБрМП с помощью ПТРК «Джавелин» утилизировали вражеский танк в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Отметим, российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М «Прорыв». Сейчас оккупанты почти не используют их во время ведения боевых действий, хотя изначально называли их «непобедимыми».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».