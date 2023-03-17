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Бегство в кусты

  • Анатолий Несмиян
  • 17.03.2023, 11:25
  • 1,088
Бегство в кусты

Путин снова выдал себя.

Во вчерашнем выступлении Путина перед членами РСПП возникло одно любопытное обстоятельство - пожалуй, впервые за прошедший год Путин вообще не упомянул термин «специальная военная операция», а слово «война» произнес только один раз применительно к «санкционной войне». Были упомянуты только какие-то «известные обстоятельства»

Психологически это называется «замещение», когда предмет, вызывающий опасение или стойкую негативную реакцию, просто не называется и замещается какими-то иными определениями и названиями. До анекдотичного доходило в свое время нежелание (или даже невозможность) упоминать имя Навального, которого Путин все время, даже когда был вынужден как-то касаться этой темы, называл как угодно, только не по фамилии.

Теперь таким Навальным становится специальная военная операция. Где-то там, в подсознании, Путин начинает настолько негативно относиться к этому событию, что не в состоянии заставить себя произнести словосочетание, которым ранее сыпал без малейших проблем.

Само по себе нежелание произносить беспокоящее его название мало о чем говорит, но это своего рода психологический маркер. Когда страна зависит от психических девиаций крайне нездорового в этом смысле человека, подобные мелочи говорят о многом. Вслух могут произноситься любые лозунги, но внутри он уже сломался и ищет вариант, как бы выкрутиться из созданной им тупиковой ситуации.

Трусливые и инфантильные люди всегда прячутся от опасностей и рисков. Чем известен и российский президент, первой реакцией которого всегда является бегство в кусты. Нежелание смотреть на опасность и попытка убежать от нее выражаются в том числе и в таком сугубо детском приеме - просто перестать о беспокоящей его теме говорить.

Анатолий Несмиян, t.me

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