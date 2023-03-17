Бойцы полка Калиновского из ПТРК «Милан» уничтожили долговременную огневую точку россиян 17.03.2023, 11:25

Белорусские воины воюют в самых горячих точках фронта в Украине.

Бойцы батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского из противотанкового ракетного комплекса «Милан» при поддержке подразделения Вооруженных сил Украины «Ведьмаки» уничтожили долговременную огневую точку противника на востоке Украины.

Белорусские воины попали ракетой из знаменитого комплекса «Милан» прямо в амбразуру. В результате работы уничтожено пятеро оккупантов, несколько получили ранения.

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