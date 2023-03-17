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«Какая гойда, Ваня? Одумайся!»

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  • 17.03.2023, 11:34
  • 8,478
«Какая гойда, Ваня? Одумайся!»
Дмитрий Назаров

Российский актер осадил неадекватного Охлобыстина.

Сторонник Путина, гражданин непризнанной «ДНР» (с 2016 года), российский актер Иван Охлобыстин в прошлом году выступил с пропагандисткой речью на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.

Актер Дмитрий Назаров, который был в приятельских отношениях с Иваном Охлобыстиным, шокирован таким поступком, пишет glavred.info со ссылкой на российские СМИ.

«Мы с ним снимались, много общались, все время были рука об руку, обменивались всем-всем-всем. И для меня было огромным удивлением увидеть… Для меня был шок. Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего?! Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок», - заявил Назаров.

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