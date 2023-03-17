Украинская артиллерия обратила в бегство «вагнеровцев» в центре Бахмута 17.03.2023, 11:36

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Наемники пытались форсировать реку.

Российские штурмовики из состава ЧВК «Вагнер» пытались продвинуться в центре Бахмута, форсируя водное препятствие – реку Бахмутка. Однако их попытку навести переправу вовремя и точно остановили бойцы ВСУ: противник с потерями отошел назад, сообщает «Стопкор».

Видео неудачной попытки россиян пересечь Бахмутку опубликовал в Twitter утром 17 марта активист из Донбасса, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», воюющий под позывным «Стус».

«Так называемое форсирование Бахмутки. В ближайшее время таких видео станет в разы больше, новые подводные войска уже сосредоточились на подступах к реке. Где-то в штабах «Вагнера» родился «новый Ватутин». Кстати, памятник этому идиоту до недавнего времени стоял в самом сердце Киева», – написал боец.

Так зване форсування Бахмутки. Найближчим часом таких відео стане в рази більше, нові підводні війська вже зосередились на підступах до річки. Десь в штабах вагнера народився новий ватутін. До речі, пам’ятник цьому ідіоту до недавнього стояв в самому серці Києва. pic.twitter.com/BhIwBraWrb — твій друг Стус (@slovyanskasil) March 16, 2023

Место, где «вагнеровцы» потерпели фиаско с переправой, геолоцировали представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed. Речь идет о точке неподалеку от пересечения улицы Розовая и переулке 1-й Розовый в частном секторе на востоке Бахмута. Оккупанты пытались прорваться в сторону большой улицы Трудовая и железнодорожных путей.

Им на этом направлении противостоит, в частности, и 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» (93 ОМБр) – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ численностью в бригаду, ходящую в состав Оперативного командования «Восток». Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, а с начала полномасштабного вторжения 93 ОМбр обороняла Украину на самых сложных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

Отметим, согласно оперативной карте боевых действий от DeepState, сейчас в центре Бахмута река фактически является линией разграничения и естественным водным препятствием на пути оккупантов. В то же время на севере и юге города есть места, где врагу все же удалось пересечь Бахмутку.

В целом, ситуация в городе – крайне сложная. Как отметили в сводке DeepState по состоянию на начало суток 17 марта, россияне подтянули свежие силы в районе и продолжают свою старую тактику атаковать повсюду, а напирать там, где оборона слабее. В самом Бахмуте враг наступает с трех сторон, продолжаются бои. Противник также атакует Хромово и Богдановку – безуспешно. Однако к северу от Богдановки оккупантам удалось прорваться к высоте 199,5.

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