Стали известны секреты самого дешевого электрокара Audi 17.03.2023, 11:41

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Он сменит хэтчбек A3.

Audi ведут разработку нового компактного и недорогого электромобиля. Он появится в 2027 году и станет преемником хэтчбека А3. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил технический директор Audi Оливер Хоффман, сообщает издание Autocar.

По его словам, новый электромобиль Audi по размеру будет меньше, чем кроссовер Q4 и по размерам сопоставима с нынешним A3. Он не уточнил, сохранит ли модель название A3 или будет переименована.

Кроме того, Оливер Хоффман упомянул, что самый доступный электрокар Audi построят на модульной платформе SSP. Эта архитектура придет на смену «тележке» МЕВ и уже известно, что ее будет использовать флагманский электромобиль Volkswagen Trinity.

Платформа SSP позволяет создавать модели с запасом хода до 700 км. Кроме того, она поддерживает скоростную 800-вольтную зарядку, позволяющую пополнить заряд батареи на 80% за 10 минут.

Электромобиль Audi A3 предложат с задним и полным приводом. Также в линейке ожидаются мощные заряженные версии S и RS.

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