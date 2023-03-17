Музыкант Апокалипсиса Сергей Ильченко, Newssky

17.03.2023, 11:51

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Сергей Ильченко

Президентом чего хочет быть Пригожин?

Евгений Пригожин объявил о намерении в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Иными словами, он, хотя и в пародийной форме, признал неспособность России в целом, и ЧВК «Вагнер» в частности, что-либо изменить в Украине при помощи грубой силы.

Пригожин пообещал, что, если он выиграет украинские выборы, то «все будет хорошо, снаряды будут не нужны». «Снаряды будут не нужны» — очевидный ремейк «надо просто перестать стрелять». Конечно, проверить все это на практике не представляется возможным. Разыскиваемого во всех цивилизованных странах мира Пригожина просто не допустят до украинских выборов по множеству формальных причин. А так бы он, конечно, мог бы… хотя сейчас просто прикалывается.

Или не просто? И непросто?

Несомненно, Пригожин сознательно разгоняет в информационном поле эпатаж, заставляя говорить о себе (и, да, вот и я о нем говорю). Но вагнеровский антрепренер слишком рационален, чтобы делать это только ради развлечения. Все определенно намного сложнее.

Оставим в стороне, до другого раза, все нелестные эпитеты в адрес Пригожина. Да, ЧВК «Вагнер» — террористическая организация, а сам Пригожин — военный преступник, и один из будущих обвиняемых на Международном трибунале над Россией. Если, конечно, он доживет до него, и не сумеет спрятаться где-нибудь в африканской глубинке, где у него наверняка приготовлена лежка, и не одна. Это все понятно, но посмотрим на ситуацию отстраненно.

Итак, зачем сейчас Пригожин раскручивает себя в России на уровне рядового обывателя, того самого «глупинного народа»? Очевидно, ему зачем-то нужны поддержка и симпатии в российских низах. Причем, именно в низах, а не на аппаратном уровне. На российском аппаратном уровне такой эпатаж может нажить Пригожину только дополнительных врагов, которых у главы «Вагнера» и без того в избытке. Зачем ему все это?

Одни комментаторы говорят, что Пригожин хочет красиво проиграть Путину на президентских выборах 2024 года, где-то на уровне от 17% до 27%, и нарастить, таким образом, свой политический вес. Допустим, что так — и куда ему потом с таким весом?

Другие предполагают, что Пригожин уже сейчас начал готовиться к думским выборам 2026 года. Одна версия не исключает другой, хорошо, допустим, он начал готовиться — но зачем ему это?

Трехлетняя многоходовка ради кресла в ГД? Слишком сложно, и, опять же, зачем?

Пригожинские амбиции гораздо серьезнее.

Они настолько серьезнее, что он не захотел реализовывать их в составе ЛДПР, хотя мог бы пробиться и на место № 1 в партии, потеснив скучного Леонида Слуцкого, либо поделив с ним власть удобно для них обоих. Слуцкому неуютно на первой линии, и, получив необходимые гарантии, он охотно ушел бы во вторые номера, занявшись непубличными внутрипартийными делами, позволив Пригожину блистать в лучах публичной славы и став его политическим тылом. Такой тандем был бы выгоден им обоим, и Пригожин, играя в паре, постепенно затмил бы Жириновского. У покойного сына юриста все-таки не было ни своей ЧВК, ни африканского золота, урана и алмазов — а у Пригожина они есть. И Пригожина в ЛДПР позвали. Но он не просто не захотел прийти, а еще и хайпанул, отказав в предельно грубой форме. То есть, полностью разорвав отношения, и взорвав все возможные мосты на будущее.

Зачем?

Получить кресло в ГД как независимый депутат Пригожин может уже осенью, выставив себя на довыборы по симферопольскому округу №19 во временно оккупированном Крыму. Будет просто удивительно, если он проиграет. В принципе, возможно и выставит, и положит в карман депутатский мандат вместе с возможностью выступать с думской трибуны. Но только зачем? Смысл? Подстраховаться? В масштабе игры, которую ведет Пригожин, такая подстраховка выглядит смешно. Подготовить к 2026 году собственный партийный проект? С нуля? Это возможно, но, опять же, зачем, если он мог сесть на готовый и крепкий проект ЛДПР, за те же три года перестроить его под себя, и занять в российской политике нишу, оставшуюся от Жириновского, никем пока не занятую. Более того, никаких претендентов, кроме него, на эту нишу и не видно. Но, опять-таки, зачем Пригожину эта ниша? Что он в ней будет делать?

В российском политическом поле Пригожин, по факту, уже прочно присутствует. Ему не нужно там «утверждаться» — он уже политическая фигура, прямо сегодня, здесь и сейчас.

Но очень специфическая фигура на специфической позиции.

В военное время даже уход в лидеры думской фракции №2 для Пригожина — явное понижение. Главой фракции №1, ЕР, его не поставят по многим причинам, и, к тому же, это определенно «не его». Преемником Путина он тоже не будет — не тот масштаб. А если это планы на послевоенный мир? Тогда, в принципе, лидер фракции №2 — еще ничего, нормально. Впрочем, и это зависит от того, каким будет послевоенный мир. И, опять же, допустим что это так — и свои планы Пригожин строит на «после войны». Ну, а почему тогда он с ЛДПР не захотел иметь дела, имея на входе в нее очень сильную позицию? Может быть, потому, что ЛДПР вообще нет в той картине послевоенного мира, какой ее рисует для себя Пригожин?

Как бы то ни было, сегодня налицо ситуация, когда сильная и харизматичная фигура Пригожина, явно из тех, что «народунравяцца», совершенно выпадает из существующей системы. Более того, Пригожин не желает и прогибаться под эту систему, постоянно демонстрируя какой он амбициозный и дерзкий. Он определенно рассчитывает прогнуть систему под себя.

Ок, нам удалось внести некоторую ясность по ряду вопросов. Итак:

Политические маневры Пригожина направлены, скорее всего, на послевоенный мир, поскольку сегодня он занимает самую сильную позицию из возможных для него, и не стремится подпирать ее чем-то еще в рамках существующей системы.

Из нежелания Пригожина расширить свое влияние в рамках существующей сегодня в России политической системы следует, что он прогнозирует ее полное переформатирование, и старается минимизировать связи с ней, дабы не отрастить ненароком длинный и тяжелый хвост из ушедшей эпохи, который в новые времена станет ему помехой. Отсюда подчеркнуто антисистемная позиция.

При этом, на статус террориста и главы террористической организации Пригожину, в общем-то плевать, это совершенно ясно видно. Если он и считает это хоть в какой-то степени проблемой, то определенно не перво- и даже не второстепенной, а где-то намного дальше.

Прикидываем варианты и пределы изменения политической системы в России сохраняющей цельность, при любом мыслимом ходе событий… и не находим там места для Пригожина. И тогда паззл, наконец, складывается: Пригожин прогнозирует распад России и длительный хаос, который вызовет сначала полную перетасовку и пересдачу всей российской политической колоды, а следом и варианты отпущения былых грехов тем, кто будет способен создать их этого хаоса какое-то подобие порядка. Хотя бы на части бывшей российской территории. И здесь начинает просматриваться конечная цель его маневров. Он определенно хочет быть президентом. Но не Украины. И не России. А чего-то такого, чего пока нет, но что, по его внению, возникнет уже завтра. В крайнем случае — послезавтра.

Хорошо, а где примерно могут пройти границы этой условной новой страны. Тут ведь, фишка в том, чтобы ее в итоге признали, как приемлемый компромисс и те и эти, и Запад, и Китай, и Турция, и другие осколки России. Что должно гарантировать признание и Пригожину, превратив его из террориста в «полезного сукиного сына» в глазах крупных игроков.

Смотрим географию центров по вербовке наемников и клубов юных «вагнерят», которые ЧВК «Вагнер» открывает вроде бы «по всей России», и видим, в основном, Сибирь. Есть еще большой интерес к Петербургу, но локальный, даже без претензий на Ленинградскую область — да-да, она по-прежнему Ленинградская. Можно предположить, что в Петербурге Пригожин планирует сыграть в ближнесредней перспективе, вот как раз до 2026 года, а Сибирь — это среднедальнесрочный проект.

Журавлева читали? Нет? Зря. А вот Пригожин, похоже, читал.

Одинок ли Пригожин в своих планах? Нет, конечно. Перспектива распада России слишком очевидна и подготовка частных армий, которые затем отвоюют их владельцам новые государства, идет полным ходом. Вот и Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Вот так, все подумали, что он совсем плох и вот-вот помрет, а он живей живого, и строит планы на новую жизнь, после ухода с госслужбы.

Впрочем, список частных армий, которые уже сейчас формируются, чтобы завтра начать делить Россию — отдельная история. Но Пригожин в этом списке, несомненно, лидирует. Пока, во всяком случае.

Сергей Ильченко, Newssky

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