«Лукашенко чует свой конец»
- 17.03.2023, 11:53
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Белорусы — о высказывании минской «судьи».
«Судья» Минского городского суда Наталья Бугук на днях заявила, что при объявлении мобилизации в условиях военного времени призывной возраст увеличивается до 65 лет. Она подчеркнула, что в Беларуси полную либо частичную мобилизацию может ввести Лукашенко.
Читателей сайта Charter97.org возмутили слова Бугук. Приводим некоторые их комментарии:
«Так что, реально, значит, лукашистская гадина готовится к военному положению? Чует свой конец!».
«Решили одним махом заодно избавиться от людей предпенсионного возраста, чтобы не лечить и не платить пенсии».
«Они еще пожалеют, когда дадут мне в руки автомат».
«Вот так ненавязчиво и пошли разговоры о мобилизации в Беларуси».
«Вот такие судьи, которые даже законов не знают».
«Как Лукашенко может ввести мобилизацию? Кто он такой?».
«Законы в Беларуси не стоят бумаги на которой они написаны».