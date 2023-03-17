«Лукашенко чует свой конец» 17.03.2023, 11:53

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фото: getty images

Белорусы — о высказывании минской «судьи».

«Судья» Минского городского суда Наталья Бугук на днях заявила, что при объявлении мобилизации в условиях военного времени призывной возраст увеличивается до 65 лет. Она подчеркнула, что в Беларуси полную либо частичную мобилизацию может ввести Лукашенко.

Читателей сайта Charter97.org возмутили слова Бугук. Приводим некоторые их комментарии:

«Так что, реально, значит, лукашистская гадина готовится к военному положению? Чует свой конец!».

«Решили одним махом заодно избавиться от людей предпенсионного возраста, чтобы не лечить и не платить пенсии».

«Они еще пожалеют, когда дадут мне в руки автомат».

«Вот так ненавязчиво и пошли разговоры о мобилизации в Беларуси».

«Вот такие судьи, которые даже законов не знают».

«Как Лукашенко может ввести мобилизацию? Кто он такой?».

«Законы в Беларуси не стоят бумаги на которой они написаны».

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