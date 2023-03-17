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После приезда в Беларусь машины из Европы «теряют» десятки тысяч километров

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  • 17.03.2023, 12:23
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После приезда в Беларусь машины из Европы «теряют» десятки тысяч километров

Как продавцы обманывают с пробегом авто.

За прошлый год поток авто из Европы и США вырос в 2,4 раза. Часть этих машин продается с измененными показателями пробега. Как показывает практика, некоторые из них после попадания в Беларусь теряют сотни тысяч километров пробега, пишет nashaniva.com.

Скручивают пробег в 2-3 раза

О том, что в Беларуси продается немало автомобилей со скрученным пробегом, знает чуть ли не каждый автолюбитель, однако не все представляют, что реальный пробег может быть даже в несколько раз больше, чем в объявлении и на панели приборов.

Так, например, в Минске выставлена на продажу Honda HR-V 2019 года выпуска. Описание автомобиля начинается со слов: «Отличное состояние, без пробега по РБ». Машину продают с заявленным пробегом 72 170 км.

В то же время на момент продажи в декабре 2022 года на аукционе в Нидерландах пробег этой Honda составлял 154 791 км. Похоже, что при скрутке кто-то решил долго не думать и просто разделил реальный пробег на два.

В Гродно продается Alfa Romeo Stelvio 2018 года выпуска с заявленным пробегом 67 тысяч километров. Проверка автомобиля по VIN-номеру показывает, что прошлым летом этот кроссовер был продан в Польше через аукцион.

На момент продажи в Польше пробег автомобиля составлял 196 582 километра. То есть девять месяцев назад он был в три раза больше, чем сейчас.

О том, что это тот самый автомобиль, свидетельствует не только указанный в объявлении на сайте номер кузова, но и ряд косвенных показателей, например, обязательная для Польши наклейка на лобовом стекле, которая дублирует регистрационный номер автомобиля, и рамка под номером.

Но далеко не все любители «омолодить» машину делают это так дерзко. Например, VW Arteon, который продают в Бресте, по дороге из Бельгии в Беларусь потерял всего около 50 тысяч километров.

На момент продажи в Бельгии осенью прошлого года этот VW имел пробег 196 582 км. Сейчас его продают с заявленным пробегом 153 187 километров.

Рамки под номерами, как и в случае с красной Alfa Romeo, остались те, что стояли во время продажи в ЕС.

Каков масштаб обмана?

Журналисты проверили VIN-номера 30 автомобилей. Три из них имели измененные показатели пробега. Еще в двух случаях выяснилось, что указанный в объявлении номер кузова принадлежит другому автомобилю аналогичной марки и модели. Это тоже должно насторожить потенциального покупателя, так как опытные продавцы авто знают, что по VIN-номеру машины можно получить много информации о ней.

Как бесплатно проверить авто?

Если речь идет об автомобилях из Европы или США, то первое, что вам нужно сделать — ввести номер кузова в поисковик. Такой простой способ может вывести вас на специальные сайты, где хранится информация о проданных через аукционы авто. Но иногда такой способ дает сбой, поэтому не лишним будет отдельно нажать еще и на графу «изображения».

Также аукционные авто из Европы можно проверить на сайтах vf.vin или vinfax.site. А для авто из Штатов лучше подходит bidfax.info.

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