Пропагандистка Симоньян заявила о начале Третьей мировой 18 17.03.2023, 12:28

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Маргарита Симоньян

И предсказала уничтожение России.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась. Она считает, что «они», вероятно, имея в виду, США, не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию, передает obozrevatel.com.

Свой бред российская журналистка традиционно выдавала в эфире росТВ. Она отметила, что сейчас стоит беспокоиться лишь о том, куда повернет Третья мировая, поскольку она уже началась.

«Совершенно очевидно, что они не остановятся. В следующий раз беспилотник будет в наших водах», – вспомнила пропагандистка об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который сбил российский самолет.

«Мы должны быть к этому готовы: будут подлодки Украины, самолеты, все, что возможно, кроме ядерного оружия. Будут военнослужащие: украинские-то заканчиваются. Сначала наемные, а затем и действующая армия», – считает Симоньян.

«Их, пока они нас не уничтожат, не остановит ничего, кроме одного – неизбежной угрозы их собственной жизни», – констатировала пропагандистка.

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