Украинский генерал: ВСУ «перемололи» элиту войск РФ в Бахмуте и готовят мощную операцию 17.03.2023, 13:38

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Николай Маломуж

Битва за город-крепость решила сразу две задачи.

Бахмут стал фабрикой по перемалыванию профессионалов армии России – подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и ЧКВ «Вагнер». Ежедневные потери врага в боях за этот украинский город колоссальны и невосполнимы, поскольку подобные военные кадры готовятся годами и никакие «чмобики» не смогут их заменить.

Оккупант не оставляет попыток взять украинские силы обороны в Бахмуте в кольцо с севера и с юга, но кольцо не смыкается. Благодаря эффективной борьбе украинских защитников битва за Бахмут решает сразу две задачи: ослабление армии врага, который не в состоянии вести наступление на других направлениях, и ослабление режима Владимира Путина в России. Уже в мае украинские войска могут начать масштабное контрнаступление.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Американский беспилотник MQ-9 Reaper был сбит российским истребителем. Мы помним многочисленные провокации России, которые она устраивала у границ стран НАТО, но это вторая история. Как вы думаете, какой будет реакция США? Обеспокоенность или что-то большее?

– Российская Федерация в противостоянии с США, с НАТО поднимает ставки. Она пытается создать зону конфликта. Не рискуя создавать операции на стратегических направлениях, например на тихоокеанском или балтийском, она осуществляет провокации в Черном море – по мнению России, в серой зоне.

Все беспилотники и корабли, которые появляются в акватории Черного моря, тем более американские, рассматриваются Россией как враждебные. Ранее к ним относились более терпимо. Создавались условия сопровождения летательных аппаратов и кораблей, двигавшихся в нейтральных водах, на определенном расстоянии. Сейчас же поступившая команда ужесточит давление на американцев, создавая провокационные зоны и зоны конфликта.

Россия попыталась «приказать американцев», как они говорят, и принудит американский беспилотник, который вел разведку, покинуть эту зону. Они подняли истребители, могли демонстрировать намерение нанесения ударов. Но беспилотник не отреагировал на такие действия.

Сейчас рассматривается версия некорректного поведения пилотов России. А в РФ озвучивают версию о том, что беспилотник упал сам, а не в результате действий российского истребителя. Но поскольку провокация была, Госдеп все же решил эту тему озвучить и вызвать посла РФ в Вашингтоне Антонова.

На самом деле удар по беспилотнику – это уже игра на грани фола. Это могло быть началом войны. Причем этот удар был нанесен по заданию высшего руководства, поскольку сам летчик не может принимать таких решений. По существу это была провокация России с применением опасной боевой техники. Ведь беспилотник не имел боевой части и не нес оружия.

Думаю, США заявят о недопустимости таких действий. В случае повторения подобного инцидента, думаю, США ответят. Уверен, что об этом был предупрежден и посол России в Соединенных Штатах.

– На последнем заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении обороны Бахмута. По вашим оценкам, как могут развиваться события дальше? Можем ли мы быть уверены, что этот город останется под контролем Украины, или такие выводы делать рано?

– Я не могу утверждать, что сегодня определено, что Бахмут остается под украинским контролем. Но решение о том, что Бахмут надо продолжать защищать – это совершенно правильное решение Ставки. Тем более что оно было консолидированным. Об этом уже высказались генералы Залужный и Сырский, а также другие командующие.

Для этого есть несколько важных причин. В первую очередь, Бахмут стал символом стойкости и мощной крепости. Это очень важно для всех украинских бойцов и командиров, для всего украинского народа, а также для наших западных партнеров, которые видят, что несмотря на рекомендации США Бахмут мы не сдаем. Это усиливает нашу поддержку и провоцирует более эффективную поставку нам вооружений и техники.

Крайне важно и то, что в боях за Бахмут украинские силы обороны перемалывают огромное количество войск врага. А там задействованы профессиональные войска России. Это и воздушно-десантные войска, и морская пехота, и ЧКВ «Вагнер», которая присутствует там, несмотря на опалу Пригожина. Такие войска надо готовить годами. Из мобилизованных таких войск быстро не создашь.

Это уничтожение порядка 850-1100 российских военнослужащих в день и примерно такое же количество раненых, что ведет к резкой утрате боеспособности российских войск и подрыву всей линии восточного фронта.

Конечно же, мы тоже теряем своих людей, но не в таком количестве, конечно, они могут подтянуть мобилизованных, но я говорю о потере боеспособности. Развивать стратегические наступления в таких условиях очень трудно. Противник не может эффективно наступать на таких направлениях, как Авдеевка, Угледар, Сватово, Креминная, где они пытаются концентрировать силы. Это недопущение активизации обороны в Запорожском направлении.

Практически Бахмут стал фабрикой по перемалыванию проф войск Российской Федерации. Но сегодня за взятием Бахмута стоит еще и его Путина, он поставил задачу силовикам решить этот вопрос, каждый раз перенося сроки. Новый срок – до 1 апреля. Но поскольку взять Бахмут не получается, это очень сильно подрывает доверие к Путину. Несмотря на концентрацию всех сил, он показал, что он не в состоянии решить даже локальную задачу.

Это ведет к росту недоверия к Путину и к ослаблению путинского режима в целом. Поэтому, обороняя Бахмут, мы выполняем сразу несколько задач – уничтожение наиболее боеспособной части российских войск и ослабление режима в РФ.

Конечно, бои за Бахмут очень ожесточенные. Враг немного продвигается с севера и с юга. Но мы имеем хорошие укрепрайоны, хорошие позиции для обороны, кольцо не смыкается. Поставят технику и вооружения в условиях постоянных обстрелов тяжело, но все же они поставляются. Одновременно мы проводим пока локальные контрудары на ряде направлений.

Как я вижу по риторике нашего командования, готовятся и более масштабные операции и удары по войскам врага, которые пытаются запереть кольцо с флангов, а также с тыла. Если такая операция также планируется, очень важно держать сам Бахмут, потому что силы, которые сконцентрированы там, будут заняты штурмом Бахмута, а в это время наши спецподразделения, силы быстрого реагирования могут провести эффективную операцию по деблокированию Бахмута. Возможно, в этом и состоит план. Я думаю, такой вариант тоже рассматривается на Ставке.

– В последнее время все чаще озвучиваются прогнозы о новой активной фазе войны, которая может наступить в течение нескольких недель. Когда может наступить эта фаза? Может ли она стать переломной?

– Сейчас идет активная подготовка наших резервов, в том числе за рубежом. В разных странах подготовку прошли уже порядка 40 тысяч украинских военнослужащих. Украине предоставляется новейшее вооружение, техника, ракетные, противовоздушные системы, танки, БТР, БМП, САУ. Параллельно готовятся ударные группы и бригады Вооруженных Сил Украины. Это резерв, который будет использован в течение 2-2,5 месяцев для подготовки не только для деблокирования Бахмута, но и для проведения отвлекающих и основных стратегических операций по освобождению Украины – и востока, и юга.

Что касается возможностей противника, то сейчас больших дополнительных средств у него нет. Он будет подтягивать мобилизованные, которые не имеют необходимой подготовки, чтобы закрыть определенные направления, или «дыры».

Но тут уже вопрос соревнования, вопрос, кто быстрее сумеет подготовить резервы. Для противника необходимо 4-5 месяцев, чтобы собрать достаточно большие резервы, а мобилизация 500 тысяч мобилизованных – это задача еще на полгода или год. не считая того, на предприятиях русского ВПК идет ремонт либо модернизация вооружений. Мы же имеем возможность за 2-3 месяца не только подготовить все силы и средства, но и подготовить соответствующие операции и их начать.

Думаю, в мае-июне мы можем иметь активную фазу наступательных операций, освобождать восточное или южное направление, возможно даже действовать сразу на двух направлениях. Для этого все должно сойтись в одно: готовая боеспособная мощная армия, в первую очередь, резервная, которая готова выполнять стратегические задачи и мощные поставки вооружений.

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