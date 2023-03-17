Игорь Яковенко: От России может остаться только Москва и Московская область 4 17.03.2023, 14:33

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Игорь Яковенко

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал распад РФ.

В России появились предпосылки для ее распада после завершения полномасштабной войны против Украины. Как сообщает УНИАН, об этом в новом выпуске программы «Аргумент» заявил российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко.

«Потому что уже сейчас к этому есть масса предпосылок. В частности, то, что на фронт посылают фактически на смерть на украинскую землю. И отправляют прежде всего представителей окраин. Москвичей посылают очень мало. Диспропорция, если брать 1 тыс. населения, примерно в 40 раз меньше посылают москвичей, чем жителей окраин, прежде всего национальных», — говорит он.

По словам Яковенко, это способствует тому, что на самом деле сегодня пробуждаются центробежные тенденции, которые всегда были. Он отметил, что всегда регионы РФ хотели отделиться, это по сути продолжение процесса распада СССР.

В результате таких процессов, не исключает бывший депутат Госдумы РФ, может образоваться «Московия» - Москва и Московская область.

«Это - не результат инициативы украинцев, которые подписали петицию к президенту. Это - результат внутренних процессов России, которые стали возможны благодаря этой войне», — отметил Яковенко.

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