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В Беларусь идет атмосферный фронт с Балтийского моря

  • 17.03.2023, 14:35
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В Беларусь идет атмосферный фронт с Балтийского моря

Прогноз погоды на выходные.

Погоду в Беларуси в предстоящие выходные будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидается плюсовая температура, осадки не прогнозируются, сообщает Белгидромет.

Так, в субботу, 18 марта, ожидается малооблачная сухая погода. В ночные и утренние часы местами по северо-восточной половине на дорогах сохранится гололедица. Ветер ожидается восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, по северо-востоку она понизится до -7..-9°С. Максимальная температура днем будет находиться в пределах от +5°С до +11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье, 19 марта, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -8°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу страны; максимальная днем составит +5..+12°С, в юго-западных районах воздух прогреется до +14°С.

В понедельник, 20 марта, скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -4°С по востоку до +4°С по юго-западу страны; максимальная днем составит +6..+13°С, в южных и юго-западных районах воздух прогреется до +15°С.

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