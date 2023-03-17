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Гиркин: Поражение и смута России обеспечены, осталось совсем немного

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  • 17.03.2023, 14:57
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Гиркин: Поражение и смута России обеспечены, осталось совсем немного
Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант назвал 12 причини разгрома.

Диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) опубликовал 17 марта письмо так называемого «Клуба рассерженных патриотов». В нем он предрекает РФ поражение в захватнической войне против Украины и смуту.

Текст был опубликован на канале Стрелкова в Telegram, сообщает dialog.ua.

Стрелков написал 12 пунктов, при которых РФ гарантированно потерпит поражение в войне. Все они либо уже выполнены, либо активно выполняются:

1. Отказ Кремля объявлять Украине настоящую войну, а также четко формулировать цели и задачи агрессии. Это, со слов Стрелкова, деморализует россиян и армию.

2. Готовность Москвы заключить «договорнячок» с Украиной и Западом.

3. Нежелание Кремля менять командование ВС РФ, силовиков, чиновников, которые в ходе войны продемонстрировали свою некомпетентность и коррумпированность.

«Наши старые проверенные десятилетиями кадры - залог нашего военного поражения, последующего переворота и вожделенного «договорнячка», - написал диверсант РФ.

4. Отказ Кремля от полного перевода российской экономики и прочих сфер на военные рельсы.

5. Нежелание вводить военный режим в тыловых регионах РФ и закрывать границы, в связи с чем военнообязанные массово бегут из страны.

6. Бездарная дипломатическая работа, из-за которой у россиян почти не осталось союзников.

7. Создание в российском обществе апатии, отказ от каких-либо изменений.

«Население должно твердо знать - НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ вплоть до физической кончины или нелегитимного смещения существующих носителей власти», - написал Стрелков.

8. Уничтожение любой оппозиции, в связи с чем диктатору РФ нет альтернативы.

9. Жесткая вертикаль выполнения приказов в армии, в связи с чем офицеры и солдаты не имеют никакой свободы действий, не могут адекватно и быстро реагировать на смену ситуации на фронте.

10. Появление в составе оккупационной армии РФ различных, разрозненных и часто враждующих между собой группировок, подчиненных разным центрам власти. Эти группировки после поражения устроят «кровавый бардак» в самой России, подозревает диверсант.

11. Отрыв риторики пропаганды от реальности. Рассказы о несуществующих победах на фронте, предупредил Стрелков, в итоге обернутся против самого Кремля.

«Чем дольше «ширнармассы» будут пребывать в уверенности и надежде, тем более жестоким будет их разочарование и возмущение, когда мы потерпим унизительное поражение», - пожаловался он.

12. Ужасающее снабжение войск.

В целом, с его слов, проигрыш России в этой войне практически неизбежен.

«Поражение и смута в РФ почти обеспечены. Осталось совсем немного времени», - написал Стрелков.

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