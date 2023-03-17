Гиркин: Поражение и смута России обеспечены, осталось совсем немного 8 17.03.2023, 14:57

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант назвал 12 причини разгрома.

Диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) опубликовал 17 марта письмо так называемого «Клуба рассерженных патриотов». В нем он предрекает РФ поражение в захватнической войне против Украины и смуту.

Текст был опубликован на канале Стрелкова в Telegram, сообщает dialog.ua.

Стрелков написал 12 пунктов, при которых РФ гарантированно потерпит поражение в войне. Все они либо уже выполнены, либо активно выполняются:

1. Отказ Кремля объявлять Украине настоящую войну, а также четко формулировать цели и задачи агрессии. Это, со слов Стрелкова, деморализует россиян и армию.

2. Готовность Москвы заключить «договорнячок» с Украиной и Западом.

3. Нежелание Кремля менять командование ВС РФ, силовиков, чиновников, которые в ходе войны продемонстрировали свою некомпетентность и коррумпированность.

«Наши старые проверенные десятилетиями кадры - залог нашего военного поражения, последующего переворота и вожделенного «договорнячка», - написал диверсант РФ.

4. Отказ Кремля от полного перевода российской экономики и прочих сфер на военные рельсы.

5. Нежелание вводить военный режим в тыловых регионах РФ и закрывать границы, в связи с чем военнообязанные массово бегут из страны.

6. Бездарная дипломатическая работа, из-за которой у россиян почти не осталось союзников.

7. Создание в российском обществе апатии, отказ от каких-либо изменений.

«Население должно твердо знать - НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ вплоть до физической кончины или нелегитимного смещения существующих носителей власти», - написал Стрелков.

8. Уничтожение любой оппозиции, в связи с чем диктатору РФ нет альтернативы.

9. Жесткая вертикаль выполнения приказов в армии, в связи с чем офицеры и солдаты не имеют никакой свободы действий, не могут адекватно и быстро реагировать на смену ситуации на фронте.

10. Появление в составе оккупационной армии РФ различных, разрозненных и часто враждующих между собой группировок, подчиненных разным центрам власти. Эти группировки после поражения устроят «кровавый бардак» в самой России, подозревает диверсант.

11. Отрыв риторики пропаганды от реальности. Рассказы о несуществующих победах на фронте, предупредил Стрелков, в итоге обернутся против самого Кремля.

«Чем дольше «ширнармассы» будут пребывать в уверенности и надежде, тем более жестоким будет их разочарование и возмущение, когда мы потерпим унизительное поражение», - пожаловался он.

12. Ужасающее снабжение войск.

В целом, с его слов, проигрыш России в этой войне практически неизбежен.

«Поражение и смута в РФ почти обеспечены. Осталось совсем немного времени», - написал Стрелков.

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