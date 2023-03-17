В Кремле устроили истерику из-за передачи Украине истребителей МиГ-29

В Кремле устроили истерику из-за передачи Украине истребителей МиГ-296
- 17.03.2023, 15:36
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Песков назвал самолеты «источником страданий».
Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков устроил истерику из-за передачи Украине МиГ-29. Он пригрозил украинцам «еще большими бедами».
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды, передает ТСН.
В Кремле недовольны тем, что Польша и Словакия решили передать Украине советские МиГ-29. Там заявили, что якобы «это говорит о том, что страны НАТО вовлечены в войну России против Украины».
Спикер Путина добавил, что эти самолеты «принесут Украине и украинцам еще больше страданий».
Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта Словакия объявила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29.