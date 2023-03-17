В Кремле устроили истерику из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 6 17.03.2023, 15:36

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Песков назвал самолеты «источником страданий».

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков устроил истерику из-за передачи Украине МиГ-29. Он пригрозил украинцам «еще большими бедами».

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды, передает ТСН.

В Кремле недовольны тем, что Польша и Словакия решили передать Украине советские МиГ-29. Там заявили, что якобы «это говорит о том, что страны НАТО вовлечены в войну России против Украины».

Спикер Путина добавил, что эти самолеты «принесут Украине и украинцам еще больше страданий».

Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта Словакия объявила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29.

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