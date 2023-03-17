Андрей Паук: Вооружаемся, тренируемся, а далее свергаем режим Лукашенко 1 17.03.2023, 15:39

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Известный блогер рассказал, когда уехавшие белорусы смогут вернуться на родину.

Телеграм-канал «Баста!» пообщался с одним из самых провокационных белорусских блогеров и пранкеров Андреем Пауком. Паук - не просто пранкер, но и автор текстов ироничной белорусской группы «Красная Зелень», возникшей как реакция на белорусские сюр-события. В Беларуси на него заведено не одно уголовное дело. Паука неоднократно задерживали, штрафовали и отправляли «на сутки».

Впервые про Паука узнали в далеком 2012-м году, когда он выпустил патриотический рэп-клип «Я из деревни!» со школьницей из Октябрьского, которая бодрым голосом декларировала лозунги «Даешь процветание! Даешь стабильность!».

— Андрей, вас можно смело назвать профессиональным знатоком белорусского чиновничьего аппарата. Некоторые чиновники и пропагандисты вешают трубку сразу, как слышат ваш голос, а некоторые вовсе и не против поговорить. Расскажите, с чего всё началось? Когда и кому был адресован ваш первый звонок?

— Первый звонок был в Октябрьском. Я воспользовался такой услугой как «Прямые линии». Это, наверное, уникальная услуга в Беларуси, в других странах такая возможность не везде есть. Я стал использовать эту возможность для добычи информации.

— Звонки чиновникам и пропагандистам - это хобби, развлечение, или что-то большее?

Это развлечение, которое обучает нас и показывает уровень состояния вертикали системы в целом.

— А что говорят «люди системы» по поводу войны в Украине?

— Они говорят, что они «не воюют».

— А как же ракетные удары с территории Беларуси, или прямое вторжение, которое произошло 24 февраля прошлого года? По вашему мнению, они не хотят признавать и верить в это?

— Не было такого. Не видели они ничего. Небо чистое. Доводы о том, что Лукашенко сам об этом говорил, на них не работают. Для них это не приятная тема. Они живут в другой, показушной реальности. Но при этом, естественно, отдают себе отчет, что это имеет место быть, но, они не могу давать свою оценку на этот счет.

Тут показательна работа «Белорусского фонда мира». Когда им напоминаешь, куда же идут наши отчисления, почему «нет мира». Почему, хотя бы, слова скорби и соболезнования на сайте «Белорусского фонда мира» не указываются для Украины, они говорят: «Мы делаем всё для того, чтобы был мир. Проводим мероприятия патриотическо-военные». И что-то собирают жителям Донбасса.

— В последнем вашем видео вы смогли много кому дозвониться, в том числе одиозным пропагандистам Екатерине Круталевич и Андрею Муковозчику. Вопрос был о повреждении самолёта в Мачулищах. Все либо отрицают инцидент с самолётом, либо вовсе отказываются от комментариев. Это страх или «указка» сверху?

— А как они могут рассказывать о провалах? Как они могут оправдаться, о пропуске такой диверсии? Они люди, которые работают на государство. Поэтому они должны вещать то, что выгодно системе. Другое дело, что это получается у них нелепо и не эффективно. Убеждать людей, зрителей еще нужно уметь. Но у них нет на это ресурсов. Единственный их ресурс, который они используют всегда - это насилия и репрессии.

— А попадались ли вам адекватные чиновники, которые смогли вас удивить?

— Попадались. Но я не буду называть их имена. Были такие, которые могли и пошутить, и было понятно, где он, что он, и где правильно лавировать.

— Вы, как и многие другие белорусы, уехали из страны после протестных событий и тотальных репрессий 2020 года. Скучаете по дому?

— Да.

— А когда, на ваш взгляд вы и сотни тысяч других белорусов, которые покинули страну, смогут вернуться на родину и что для этого необходимо?

— Когда мировое правительство, а в частности США решат эту проблему с Россией и Лукашенко - тогда мы сможем вернуться.

Либо другой вариант - мы тут, за границей, все вооружаемся, тренируемся, а далее нападаем на режим Лукашенко, воюем и свергаем его. Умираем за родину. Вот тогда, наверное, будет толк. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится.

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