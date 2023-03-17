Стыд и изгнание 1 Юрий Ванетик, «Деловая столица»

17.03.2023, 15:48

3,490

Как в Европе «разлюбили» русских.

В Конгресс США направлен проект оборонного бюджета страны на 2024-й финансовый год. В проекте документа – рекордные для мирного времени расходы в размере 886 миллиардов долларов. Также с 1 октября 2023-го года по 30 сентября 2024-го года США планируют потратить 3,6 миллиарда долларов на европейские инициативы по сдерживанию России.

«В Европе бюджет на 2024-й финансовый год позволит Минобороны продолжать противостоять российской агрессии против союзников и партнеров по НАТО», – говорится в обнародованной Пентагоном справке о проекте будущего военного бюджета США.

Как может выглядеть это «сдерживание России в Европе»? Насколько ощутимо в ключевых странах ЕС продолжает витать нарратив «всем молчать-бояться – Россия самая-пресамая»? Русские, кто уже давно и постоянно проживают в ЕС или США, так же рьяно ведутся на пропаганду Кремля, как и их далекие сородичи? Сейчас разберемся.

Выделение США подобных средств – это, как правило, поддержка инициативности и решительности стран Европы. Эти деньги направляются на поддержку их проектов и программ. Это своего рода стимулирование экономических санкций, поскольку Европа уже и так откатывается от определенных ресурсных сделок с РФ. Впрочем, может быть и военная поддержка, и поддержка каких-то социальных проектов европейских стран.

Думаю, цель оправдывает громадные масштабы выделяемого Европе бюджета. Просто поддерживать антироссийскую пропаганду там – это не стоило бы так дорого. Поэтому, думается, здесь речь о двустороннем партнерстве: Европа усиливает позицию относительно России, чтобы удержать ее влияние, а США дают на это бюджет. В конце концов, мы сами печатаем наши доллары. И они у нас есть.

Последние две недели я был в деловой поездке в Европе – во Франции и Италии. Поразительно вот что: там, где мне довелось побывать, присутствия России не чувствуется! Но что точно ощущается – так это отвращение к России.

К примеру, некоторые французы, с которыми я встречался (не рядовые граждане, а известные представители бизнеса и интеллектуальных кругов), говорили мне о своем желании, чтобы Франция заняла позицию аналогичную позиции Чехии – чтобы русские вообще не могли к ним приезжать. То есть, ввести полный запрет на контакты. Да, это, конечно, экстремально, но показывает оценку французами российской агрессии против Украины.

В Италии у меня контакты были в основном не с итальянцами. Но ощущения те же: от России тошнит. В Италии русских уже намного меньше, чем раньше. Русским там стало некомфортно.

Те из русских, кто там уже долго живет – имеет работу, завел семью, развил бизнес и слабо связан с исторической родиной – это отдельная история, и здесь речь не о них. Речь о тех, кто периодически приезжал в Европу после развала Союза, с большими деньгами, своими связями и возможностями. Таких в Европе какое-то время не без удовольствия терпели. Это были, в основном, криминальные элементы, сорящие деньгами, дающие щедрые чаевые и здорово оживлявшие luxury-индустрию. Сейчас это все ушло. Сейчас в Европе быть русским неудобно и стыдно.

Думаю, с «русским брендом» в Европе покончено. Он уничтожен на уровне политики. А еще, несмотря на то что в РФ царит пропаганда и говорить правду опасно, европейцы все чаще осуждают россиян за пассивность и покорное принятие агрессии. Впрочем, это смирение несогласных с политикой Кремля типично для русских заграницей.

Скажу на примере моей страны – США. У нас русскоговорящие американцы – те, которые давно приехали и давно живут – тоже отнюдь не активны. Да, они голосуют на выборах, думают о благосостоянии Америки, но не участвуют в политических процессах. Организоваться и публично представить свою позицию – нет. Высказаться в кухонной беседе – это сколько угодно.

Думаю, здесь срабатывает не столько рабское мышление, сколько засевшее в подкорке чувство самосохранения: не возникать, не светиться, больше трех не собираться. Думаю, что они просто не верят, что демонстрации или какие-то протесты могут быть эффективными и так можно добиться целей. Они думают, что везде сговор и у кого-то уже есть готовое решение вопроса. Что за всем что-то или кто-то стоит и на происходящее нельзя повлиять.

Это логика утонувшей в молоке жабы из известной сказки. Мол, стихию не побороть, так зачем ей противиться?

Украинцам это трудно понять и еще труднее принять. Они – другие. Украинцы добиваются своего. Уже многие в этом вполне убедились.

Раньше, сразу после распада СССР, на всех экс-советских в США говорили – русские. И те же украинцы, представители других бывших республик Союза, это часто пропускали и особо не противоречили. Так было поначалу. Сейчас все говорят из какой они страны, какой они национальности. Русским быть не хочет никто. Мы еще до конца не поняли, насколько это все глубоко зашло. Сами русские еще этого до конца не осознали. А зря.

Юрий Ванетик, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».