Что будет с долларом в Беларуси? 17.03.2023, 16:07

Экономист дал совет на фоне данных мировых финансовых рынков и падения цен на нефть.

Вопрос «что делать с долларом?» в очередной раз всплыл на поверхность. Но, похоже, ответ кроется в том, насколько часто он задается. Если мы продолжаем постоянно спрашивать себя, то это только подтверждает, что американская валюта никуда не уходит.

Мировые СМИ заговорили о рисках нового глобального финансового кризиса. Поводом послужило стремительное банкротство американского Silicon Valley Bank, который специализировался на обслуживании технологических компаний. Вслед за этим власти закрыли Signature Bank с аналогичным портфелем акций.

Американские регуляторы разработали план поддержки вкладчиков и срочного финансирования банков, предупредив, что никаких мер за счет налогоплательщиков применять не будут.

Доллар, который, казалось, готовился к падению, в последние дни отыграл свои позиции, но заставил поволноваться тех, кто держит накопления в американской валюте.

Журналист Tochka.by попросил оценить ситуацию экономиста Вячеслава Ярошевича. Он объяснил, почему доллар никуда не денется, и предлагает просто сохранять спокойствие.

Зависимость от доллара сохраняется

По мнению собеседника, ситуация действительно похожа на мировой финансовый кризис 2008 года, особенно если брать во внимание глобальные аспекты: геополитические события, последствия пандемии, фрагментацию мировой экономики.

Несмотря на это, эксперт уверен, что доллар останется главной в мире резервной и свободно конвертируемой валютой. Он не исчезнет из институциональной архитектуры финансовой системы и останется в корзине Международного валютного фонда.

«Можно вспомнить английский фунт, который был валютой №1 сто лет назад, но до сих пор остается в корзине МВФ. Сегодня основную роль играет доллар США, так как именно в нем чаще всего предпочитают рассчитываться в международной торговле, а участники финансового рынка – проводить свои операции и формировать резервы. Соответственно, уже долгие годы дальше разговоров о том, что нужно снизить зависимость от американских денег, дело не идет», – заметил экономист.

По его мнению, в крахе доллара не заинтересована ни одна ведущая страна. Даже Китаю трудно избавляться от долларов, которых у него триллионы только в официальных резервах. Соответственно, если «американец» рухнет, то потянет за собой всю мировую финансовую систему. И еще вопрос, не восстановится ли доллар быстрее остальных.

США выгоден слабый доллар

На взгляд Вячеслава Ярошевича, девальвация доллара меньше всего волнует самих американцев. Их это даже радует. Ведь ситуация позволяет быстрее сокращать дешевеющий государственный долг. И более привлекательным становится американский экспорт. А его рост активизирует развитие экономики и формирует предпосылки для создания новых рабочих мест.

Для простого американца не так важно, каким будет курс доллара по отношению к другим валютам. Главное, чтобы он сохранял свой особый международный статус, который давал возможность властям США расширять денежную массу, особенно после мирового финансового кризиса, без оглядки на инфляцию.

Лучше следить не за долларом, а за ценами на нефть

Эксперт предлагает сосредоточить внимание на падении котировок нефти, которая за последнею неделю подешевела почти на 15%, в то время как золото выросло в цене на 5%

«Очевидно, идет какое-то движение на этих рынках. Возможно, это следствие спекуляций. Но для Беларуси падение стоимости углеводородов не выгодно. Это оказывает давление на российский рубль, и, соответственно, на белорусский и создает предпосылки для девальвации», – полагает собеседник.

Перестать беспокоиться и начать жить

Отвечая на вопрос, что делать с накоплениями в долларах, Вячеслав Ярошевич советует просто сохранять спокойствие.

«Когда штормит, желательно убрать паруса и ждать, когда в финансовом море прекратится волнение», – считает эксперт.

Сейчас не время принимать импульсивные решения. Можно, конечно, купить те же китайские юани, но потом возникнет вопрос, где их выгодно сдать. И вряд ли получится удачно вложиться в золото, потому что найти его в свободном доступе и по выгодной цене при растущем спросе непросто.

Оптимальный вариант – хотя бы на время отойти от новостной ленты и потратить те самые доллары на отдых или самообразование, которое поможет лучше понимать, что делать со своими сбережениями.

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