Контрнаступление ВСУ: украинская армия атакует на трех направлениях 17.03.2023, 16:09

Военный эксперт назвал ключевые даты.

Контрнаступление ВСУ начнется уже в скором времени, уверен военный эксперт Роман Свитан.

Об этом свидетельствует количество сил и средств, которые украинское войско может перебросить на фронт, заявил он в интервью РБК-Украина.

«То количество техники, которая есть, едет и готовится, может свидетельствовать о том, что не раньше, чем через месяц, но не позже, чем через два месяца, начнутся наступательные действия. Но это начнется точно после Пасхи», - отметил полковник Свитан.

По мнению Свитана наступление может начаться между Пасхой (16 апреля) и 9 мая. Также, вероятно, эта дата может и подвинуться. Свитан считает, что ВСУ будут атаковать на трех направлениях: одном основном и двух второстепенных.

«Те, что пишут сейчас СМИ, - это второстепенные. Их задача - растянуть по линии фронта войска противника. Чем дальше по концам фронта будут растянуты войска противника, тем лучше. А основной удар будет посередине», - заявил Свитан.

Основное направление будет определено по ходу боевых действий. Все будет зависеть от успехов на каждом из направлений.

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