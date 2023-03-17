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Британия дала совет Си Цзиньпину перед визитом в Москву

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  • 17.03.2023, 16:35
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Британия дала совет Си Цзиньпину перед визитом в Москву

Китай должен использовать поездку с умом.

Лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву на следующей неделе, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины.

Об этом спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил на брифинге, передает Sky News.

«Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, приветствуем это», — сказал спикер.

По его словам, в Британии понимают, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением.

«Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы делали раньше, присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска», — добавил он.

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