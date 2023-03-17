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«Езжу на «зиме» круглый год – все отлично»

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  • 17.03.2023, 16:48
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«Езжу на «зиме» круглый год – все отлично»

Можно ли белорусским автомобилистам не «переобуваться» на лето?

Зима начала понемногу отступать: кажется, еще чуть-чуть, и можно будет задумываться о переходе на летний комплект шин. Но так поступают далеко не все водители. Практика круглогодичной езды на «зиме» в наших краях не такая уж редкость. О минусах и плюсах подобных решений abw.by спросили у читателей.

«Приятнее ездить все-таки на резине по сезону»

Вадим: «Кататься на зимней резине в теплую пору пришлось год назад. Причина была вынужденная и максимально дурацкая. Комплект хранился в подвале, входную дверь в него вскрыли то ли «алкоинтеллигенты», то ли еще какие-то асоциальные элементы, и кто-то из местных включил крепкого хозяйственника, неведомым образом заблокировал замок и повесил табличку «Не входить, ведется разбирательство». Заблокировал качественно – дверь по сей день не может открыть ЖЭС: «Нет мастера. И вообще что вы в подвалах храните? Нельзя там ничего хранить».

Дело было весной, нет мастера – ну и не надо. «Забил» на эти нервотрепки, ездил весной и летом на зимнем комплекте. Он как раз был «уставшим», я планировал на следующий сезон брать новый, поэтому эту «зиму» можно было смело «допиливать» на асфальте. «Зато мягко едется!» – подкалывали друзья. Честно говоря, для меня эта мягкость так себе – приятнее катить пускай на жестком комплекте, зато по погоде.

Из соображений безопасности больше 100 не разгонялся – мало ли что, резина несколько сезонов б/у, протектор близок по глубине к критическим цифрам, да еще и не по сезону. Поэтому и тормозил заблаговременно, и ездил без лишних «заламываний» в поворотах. При серьезном «плюсе» легкое «плавание» заметил, но для меня оно не критично, если включать голову и делать скидку на поведение автомобиля.

Короче, жить с «зимой» летом можно, но повторюсь: все-таки приятнее и безопаснее ездить на резине по сезону. Меньше мыслей «а вдруг что», можно совершать маневры без ненужных перестраховок, банально быстрее передвигаться по загородным трассам.

А свой летний комплект, кстати, я в итоге смог достать через соседей из другого подъезда. Резину с дисками (и машиной!) продал знакомому ближе к осени».

«Пошел снег, а ты уже готов»

Павел: «Несколько лет ездил на зимней резине круглый год и абсолютно никаких проблем с этим не испытывал. Передвигался и по городу, и по трассам, нигде и никак себя не ограничивал. Надо ехать 120 – столько и еду. Главное – в принципе головой думать и выбирать скорость, исходя из дорожных условий. Если головы на плечах нет, то не спасет ни зимняя резина, ни летняя. Почему вообще «дни жестянщиков» в начале зимы бывают? Потому что водители думают, что раз шины установлены по сезону, то можно ехать как угодно. Только это так не работает. То же самое и летом.

Да и на самом деле почувствовать разницу в том, какие шины «обуты», можно далеко не во всех режимах движения. Едешь ты по городу в потоке свои 60 – и что с той резины? Катится, и ладно. Держи дистанцию, не будь торопыгой – и нормально все будет.

Шины я всегда покупал из недорогого сегмента, но лишь бы не российские и белорусские. Тогда, правда, и цены были другие, да и небольшой размер колес свое дело делал. Самое приятное, что не нужно было думать о шиномонтаже и прочих связанных с этим «прелестях». Гаража у меня не было на тот момент, в однокомнатной квартире места мало – где еще этот комплект шин хранить? И потом, когда начинается сезон, тебе не надо беспокоиться о «переобувке», тратить время на это, деньги, в конце концов. Пошел снег, а ты уже готов.

Потом сменил малолитражку на машину поприличнее и к ней докупил отдельный комплект шин, чтобы все было как надо. А вот надо ли оно мне на самом деле, до сих пор не знаю. Скорее мне просто жалко убивать теперь уже хорошие зимние шины, которые еще и в цене выросли. Тем более что летом езжу заметно больше и активнее».

«На сэкономленные деньги просто новые шины куплю»

Владислав: «Всегда «переобувал» шины по сезону. В 2012 году начались кризисные времена. Денег на летние шины не оказалось, решил ездить на "зиме". Год проездил, два – и нормально, как выяснилось.

Шины я выбирал среди российских, китайских и белорусских. С какими-то премиальными брендами не сталкивался и сравнивать не могу, а разницы в поведении авто зимой и летом на недорогих шинах я не заметил. Да, может быть, тормозной путь в каких-то ситуациях станет больше. Может, во время дождя нужно быть аккуратнее, но это вообще любых шин касается.

С нашим климатом в летней резине вообще смысла мало. Сколько там у нас того лета – три месяца? А остальное время года какая-то сопливая погода. Да и летом я однажды за городом увидел температуру минус 2 градуса. Поэтому считаю, что овчинка выделки не стоит. За шиномонтаж два раза в год заплати, так лучше я потом на сэкономленные деньги просто новые шины куплю. Кто-то говорит, что зимняя резина быстрее стирается, что она мягче, – это понятно. Но ведь никто не мешает и немножко давление поднять.

Во время российского «бума» купил Volkswagen Polo и «обул» его в белорусский Artmotion. На старых машинах, где развал-схождение могло быть неидеальным, зимнего комплекта хватало минимум на два года. У Polo за два года шины даже особо не стерлись. Пробеги у меня в среднем 25-35 тысяч километров в год, из которых трассовые и городские пробеги делятся примерно поровну. И я везде нормально еду, не «тошню».

Зимние шины никак меня летом не ограничивают. Никаких плохих ситуаций из-за них тоже не было. Всегда вывозили без каких-либо проблем. Опять же не забываем о голове на плечах. Посмотреть на водителей нынешних – они такое иногда на дорогах вытворяют, что глаз дергаться начинает. И никакая резина им не поможет.

Надеюсь, что у нас не перепишут законодательство и не введут запрет на зимние шины летом. Пока возможность не «переобуваться» есть, буду этим пользоваться. Для себя никаких проблем в этом не вижу, меня все устраивает».

«Минусов у таких поездок больше, чем плюсов»

Андрей: «Поездки летом на зимних шинах – это про попытку сэкономить. Нигде не сказано, что так делать нельзя, вот этим многие и пользуются, в том числе и я. Езжу аккуратно, не гоняю, одного комплекта шин мне хватает примерно на 2-3 года. По крайней мере если говорить о каких-то недорогих брендах, поскольку «премиум» я себе позволить не могу.

Но минусов у таких поездок больше, чем плюсов. Зимние шины намного мягче и летом изнашиваются заметно быстрее. Управление страдает: в жаркую погоду автомобиль начинает «плыть» по дороге, четкость всех движений снижается. Из-за этого может даже казаться, что что-то не так с подвеской.

Еще одна опасность – лужи на дорогах. По моим наблюдениям в мокрую погоду новая зимняя шина ведет себя даже хуже, чем если бы она была с износом. Протектор высотой 8-10 миллиметров сильнее «расплывается», сильнее перекрывает водоотводящие канавки – соответственно возрастает и риск аквапланирования.

Причем такое поведение может меняться в зависимости от самой шины. У разных производителей – разные подходы к производству, разные составы резиновых смесей. Потому и получается, что одна «зима» плывет, а вторая ведет себя куда более прилично. Говорить обобщенно в данном случае некорректно – слишком много факторов. Отсюда и разное восприятие зимних шин самими водителями. Кто-то просто меньше обращает внимание на поведение авто на дороге, а у кого-то шины "дубовее", поэтому летом разница не столь ощутима. Ездить летом на зимних шинах в целом можно, но нужно понимать, к чему это может привести».

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