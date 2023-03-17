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По стопам коммунистов: в полоцком Софийском соборе провели церемонию приема в БРСМ

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  • 17.03.2023, 17:00
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По стопам коммунистов: в полоцком Софийском соборе провели церемонию приема в БРСМ

Во времена СССР религиозную святыню использовали как концертный зал.

15 марта, в День Конституции, в Софийском соборе в Полоцке состоялась церемония приема в БРСМ. Фото с церемонии опубликовала государственная газета «Витебские вести» от 17 марта, передает «Радыё Свабода».

Во время церемонии, как сообщается, школьники простились с пионерскими галстуками и торжественно вступили в ряды БРСМ.

Софийский собор в Полоцке — самый старый христианский храм в Беларуси, это национальная и религиозная святыня. Храм был построен в середине XI века, взорван по приказу Петра I и отстроен заново. В 1920-е его закрыли коммунисты, сделав сперва склад, потом — архив, а потом — концертный зал. Здание до сих пор принадлежит государству, но священникам БПЦ периодически разрешают проводить там богослужения.

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