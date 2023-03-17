Россия попала в замкнутый круг 17.03.2023, 17:10

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Александр Коваленко

Нынешняя группировка РФ утратила наступательный потенциал.

С учётом стабильности нынешних потерь в рядах российских оккупационных войск, командование РОB не сможет собрать новую ударную группировку и вынуждено будет в скором времени интенсифицировать мобилизационные мероприятия, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Нынешние потери РОВ вынуждают компенсировать ежемесячно 50 тыс. Речь идет как о погибших, раненных, пленных, так и о ротационных нуждах. Суммарно, ежемесячная компенсация составляет 50 тыс и более, без перспективы снижения, но - наоборот, роста.

Таким образом, командование РОВ вынуждено будет развернуть мобилизацию от 50 тыс до 100 тыс в месяц.

Мобилизация 100 тысяч в месяц позволит не только закрыть ежемесячную компенсацию, но и развернуть формирование новых подразделений для создания ударной группировки, если в планах РОВ имеется наступление.

Но в этой системе накопления и формирования есть нюанс.

Благодаря такому процессу группировку в 200 тысяч возможно будет собрать за 4 месяца. Процесс подготовки же займёт до полугода, с учётом набора последней 4-й группы (2-3 месяца на группу мобилизованных). Но, если остановить мобилизацию через 4 месяца, кто будет компенсировать?

Возникает замкнутый круг. Если остановится мобилизационный процесс, то группы, предназначенные для формирования ударной группировки, вынуждены будут отправляться не в новое масштабное наступление, а на компенсацию потерь.

Но есть ещё один, очень важный нюанс.

Предположим, российскому командованию удалось собрать 200 тыс тел. Что дальше? Дальше, не только обучение, но и комплектование. Комплектование более 300 БТГр. А, что такое 300 БТГр? Это 3 300 танков, 9 900 ББМ, 3 600 ствольной артиллерии, 3 600 РСЗО и т. д. Это всё у РФ есть?

Не только этого всего - нет, но и более того, даже если бы и было на консервации, то укомплектовать за полгода таким количеством снимаемой с хранения техникой было бы невозможно. И не только техникой, но и соответствующим, пропорциональным боекомплектом.

Например, обеспечить 3 300 танков ресурсом выработки ствола - 600 выстрелов. То есть, 1,98 млн выстрелов. 3 600 стволов артиллерии и вовсе должны иметь пропорцию в минимум 2,88 млн выстрелов. Минимум! И так далее.

А есть ли такая возможность у РОВ, обеспечить данную группировку всех вышеперечисленным БК?

Таким образом, даже настолько утрировано, то что называется «по верхам», можно говорить о том, что у России сейчас нет возможности создать полноценную ударную группировку численностью 200 тыс чел. И даже более того. Её нынешняя группировка утратила наступательный потенциал.

В нынешнем состоянии РОВ способны только осуществлять локационные наступательные/штурмовые действия, причём, не редко, ограничиваясь узким фронтом действий. И важно то, то даже эти возможности постепенно, но уверенно у них уменьшаются.

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