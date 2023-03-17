Молниеносно и точно: ВСУ уничтожили скрытую позицию россиян на границе Донбасса и Запорожья 17.03.2023, 17:35

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На счету украинских воинов еще одна меткая така.

На приграничье Донецкой и Запорожской областей, в 5 км от Большой Новоселки бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ «накрыли» вражеский минометный расчет, спрятавшийся в руинах сельского дома.

Видео меткого удара 15-й ОБрАР по замаскированной позиции противника обнародовал утром 17 марта военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin), геолоцировавший местность как окрестности села Благодатное в Волновахском районе Донбасса.

«Уничтожение российского миномета в Благодатном Донецкой области по координатам 47.797720, 36.815493. Работает 15-я бригада артиллерийской разведки», – говорится в сообщении.

Временно оккупированное россиянами село Благодатное расположено в 5 км от Большой Новоселки (важный укрепрайон ВСУ) и в 10 км от границ соседней Запорожской области.

Destruction of the Russian mortar in Blahodatne, Donetsk region at 47.797720, 36.815493. 15th brigade of the artillery reconnaissance. pic.twitter.com/Edk5lEBIjf — Paul Jawin (@PaulJawin) March 17, 2023

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