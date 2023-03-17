Андрей Санников: Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников 6 Андрей Санников

17.03.2023, 17:24

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Андрей Санников

При каких условиях возможны переговоры власти и оппозиции в Беларуси.

Главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич обратился к соотечественникам с открытым письмом, в котором делится своей тревогой за будущее Беларуси и призывает к национальному примирению.

Иосиф Павлович не первый раз выступает с призывом к диалогу и взаимопониманию. Делал он это в 2017 году публично и непублично, выступал он с открытым письмом в 2021 году, предлагая мировую и диалог.

Однако нынешнее его обращение разительно отличается от предыдущих. В нем он ясно говорит, чем оно продиктовано: необходимостью спасти Беларусь от насилия, репрессий, российского сапога и оккупации. С этим сложно не согласиться, при этом ясно понимая, что все эти беды – результат многолетней деятельности нынешней власти.

В первой половине своего письма Иосиф Павлович рисует точную картину сегодняшнего состояния общества: торжество насилия, ложь, грязная пропаганда, пытки в тюрьмах, кровавые репрессии, растоптанные надежды, отток профессионалов за пределы Беларуси, полная безнаказанность карателей, российский сапог, топчущий белорусскую землю.

Такой честный анализ происходящего, безусловно, заслуживает уважения.

Нарисовав эту страшную картину, Иосиф Середич предлагает искать выход в национальном примирении, в диалоге при посредничестве Запада. Слова привлекательные, и предложения эти имеют право на существование, просто нужна правильная последовательность действий.

Постараюсь максимально спокойно, без персоналий объяснить, что и как может быть:

1. Национальное примирение возможно только после смены политической системы в Беларуси. Предлагать примирение сегодня означает не примириться, а смириться с теми бедами, о которых так эмоционально говорил Иосиф Павлович в своем письме: насилие, оккупация, кровавые репрессии, торжество хама.

2. Нынешняя власть под диалогом имеет в виду подконтрольный ей процесс укрепления режима через имитацию общественного обсуждения с использованием подставных фигур. Предыдущие попытки организовать подобные диалоги оканчивались тюрьмой и убийствами оппозиционных политиков, репрессиями и фальсификациями выборов всех уровней. Ответом на предложения Иосифа Середича о диалоге в 2017 году стал «закон о тунеядцах» и подавление вызванных этим законом протестов.

3. Говоря о диалоге, Иосиф Павлович сам к концу письма называет этот процесс переговорами. А вот это уже другое дело. Переговоры возможны в любой ситуации. Однако для них необходима честность обеих сторон, то есть обязательства безукоснительно выполнять достигнутые договоренности. Для таких переговоров не нужны международные посредники. Посредничество миссии ОБСЕ в «переговорах» сопровождалось убийствами оппонентов власти.

Переговоры должны быть прямыми между режимом и реальной оппозицией, а не назначенной властями. При достижении договоренностей потребуются международные гарантии и гаранты их выполнения. Целью переговоров должно быть проведение открытых и честных парламентских выборов под международным контролем.

При наличии политической воли такие переговоры без всякого «диалога» можно организовать в сжатые сроки. Само собой разумеется, что до переговоров должны быть выпущены все политические заключенные, как и предлагает автор обращения, Все без исключения, как бы их ни называла власть. Некоторые из них обязательно примут участие в переговорах.

Только после восстановления нормальных условий жизни в Беларуси, которую сегодня погрузили в средневековый ужас, можно будет говорить о национальном примирении.

Иосиф Павлович сегодня находится в Беларуси, он хорошо чувствует настроения в обществе, он знаком не только с представителями оппозиции, но и со многими заметными фигурами нынешней власти, сам является видной общественной фигурой.

Думаю, его письмо продиктовано в немалой степени тем ужасом, в котором живут нынешние чиновники. Они уже сами стали объектом репрессий и постепенно начинают заполнять собой тюрьмы. Если это так, то мы их услышали, и готовы подсказать, что они могут сделать для изменения ситуации.

Иосифу Павловичу в любом случае — спасибо.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Charter97.org

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