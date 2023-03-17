Зеленский провел новое заседание Ставки 17.03.2023, 18:04

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Одна из главных тем - боевые действия в самых сложных точках фронта.

Сегодня, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стал ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

«Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб», - говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Отмечается, что также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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