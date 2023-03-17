На выходных в Беларуси ожидается до +14 градусов 17.03.2023, 18:45

Ночью еще будет морозно.

Предстоящие выходные – первые в эту весну, когда в Беларуси можно будет насладиться теплом. По данным pogoda.by, в субботу, 18 марта преимущественно без осадков. Ночью от +1 по юго-западу до -10 по востоку страны. Максимальная температура днем от +4 до +10, а по юго-западу потеплеет до +12.

В воскресенье, 19 марта, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют от +2 по юго-западу до -8 по северо-востоку Беларуси. Днем будет от +5 до +12, а в юго-западных районах до +14.

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